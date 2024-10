Vimeo annonce une application native sur l’Apple Vision Pro

Pour l’Apple Vision Pro, YouTube a fait le choix de ne pas proposer d’application officielle, la filiale de Google a même fait en sorte d’éliminer une alternative qui était disponible sur l’App Store de visionOS. Heureusement, l’un des principaux concurrents de YouTube s’est réveillé et a décidé de proposer une solution native sur le Vision Pro, il s’agit de Vimeo ! La société a annoncée le lancement de son application sur visionOS.

Vimeo a officiellement lancé une application native pour l’Apple Vision Pro, l’entreprise va mettre en avant son catalogue de vidéos (déjà très complet) et va énormément miser sur l’un des atouts du Vision Pro : les vidéos spatiales. Avec cette application, les utilisateurs peuvent désormais visionner, télécharger et partager des contenus immersifs. Bien sûr, les vidéos au format classique seront, elles, aussi disponibles en grande quantité !



L’arrivée de cette application est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de l’Apple Vision Pro, car les applications qui proposent un catalogue complet de vidéos spatiales sont peu nombreuses. Ce qui va probablement alimenter rapidement le catalogue de Vimeo, ce sont les vidéos qui proviennent des possesseurs d’iPhone 15 Pro et des modèles plus récents, ils peuvent enregistrer des vidéos spatiales depuis l’application « Appareil Photo » et pourront les publier directement sur Vimeo.

Dans son communiqué de presse, Vimeo exprime son ambition de voir la vidéo spatiale devenir un format courant et pas seulement réservé aux créateurs professionnels. L’entreprise pense à des usages variés dans plusieurs domaines :

Cette application Vimeo conçue pour visionOS met clairement l’accent sur l’avenir de la vidéo spatiale. Vimeo compte aussi sur son catalogue de vidéos pour attirer un maximum d’utilisateurs. De plus, la plateforme de vidéos en ligne a un avantage : l’absence de YouTube, son principal concurrent.

🚨🥽 #ICYMI: We just announced @ #VimeoReframe support for uploading and viewing spatial videos with our new app for @apple Vision Pro, now available on the App Store. Check out our blog to learn more: https://t.co/deXhZjTGFA and stay tuned for more exciting content to come.