L’application Juno a été supprimée de l’App Store de visionOS suite à des pressions de YouTube

Quand l’Apple Vision Pro a été annoncé à la WWDC 2023, Google a fait le choix de ne pas proposer d’application pour sa filiale YouTube. L’équipe du célèbre site de vidéos en ligne avait précisé que les utilisateurs visionOS pourraient aller sur YouTube via Safari et que cela était suffisant. Comme Google n’a pas fait d’effort, un développeur du nom de Christian Selig a proposé une alternative, l’application Juno. Une app payante, mais qui a rencontré un gros succès !

Juno est supprimé de l’App Store de visionOS

L’application Juno, spécialement développée pour permettre aux utilisateurs du casque Vision Pro de regarder YouTube en 4K, a été retirée cette nuit de l’App Store de visionOS. Ce retrait laisse un vide pour les propriétaires de Vision Pro, puisqu’il n’existe plus de solution pour visionner YouTube via une application dédiée. Désormais, les utilisateurs devront se tourner obligatoirement vers le navigateur Safari pour accéder à la plateforme.



Le conflit entre YouTube et l’application Juno a commencé en avril lorsque YouTube a contacté le développeur de Juno, Christian Selig. La firme a accusé l’application d’enfreindre ses conditions d’utilisation ainsi que celles de son API. Selon YouTube, Juno modifiait l’interface native du site, une action jugée comme une violation des règles, notamment à cause de l’utilisation d’éléments de marque qui pouvaient induire les utilisateurs en erreur.

Face à ces accusations, Christian Selig a tenté de sauver son application en apportant des ajustements. Il a intégré un lecteur de site web au lieu de l’interface modifiée et a clairement indiqué que Juno n’était pas une application officielle YouTube. Cependant, malgré ces efforts, YouTube n’a pas été convaincu que ces modifications suffisaient pour se conformer aux exigences.



N’ayant pas obtenu gain de cause, YouTube a déposé une plainte officielle auprès de l’App Store pour forcer le retrait de Juno. Selig, ne souhaitant pas supprimer lui-même son application, a finalement vu son travail disparaître de la boutique d’applications lorsque Apple a cédé à la plainte. Cette suppression est aussi un coup dur pour la firme de Cupertino, car Juno offrait une expérience YouTube supérieure à Safari sur Vision Pro, une rareté en l’absence d’une application YouTube dédiée.



Les utilisateurs actuels de Juno peuvent se consoler, l’application reste fonctionnelle pour ceux qui l’ont déjà achetée. Cependant, elle ne bénéficiera plus de mises à jour. Selig, bien que déçu par cette décision, n’a pas l’intention de contester le retrait.



De son côté, YouTube semble adopter une position rigide vis-à-vis du Vision Pro. Non seulement la plateforme n’a pas encore développé d’application native pour le casque, mais elle refuse également que la version iPad de YouTube soit compatible avec le Vision Pro. Les alternatives comme Juno, développées par des tiers pour pallier ce manque, se retrouvent dans le collimateur de la plateforme, qui cherche par tous les moyens à les faire disparaître.



