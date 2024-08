L'application "Twitter pour Mac" a été supprimée de l’App Store

Peu après le rachat de Twitter par Elon Musk, le milliardaire a donné des instructions aux développeurs pour publier plusieurs mises à jour aux applications iOS, Android... (dont une qui a changé le nom). Cependant, une application n'a jamais reçu de mise à jour après l'acquisition, il s'agit de "Twitter pour Mac", l'app était abandonnée avec l'ancienne direction et a continué de l'être avec la reprise par Elon Musk. Aujourd'hui, l'application a complètement disparu du Mac App Store...

Twitter pour Mac n'est plus disponible

Depuis plus de 24 heures, l'application officielle Twitter pour Mac n'est plus disponible sur le Mac App Store, ce qui laisse les utilisateurs Mac sans l'option d'installer ou de mettre à jour cette application. Cette suppression a été effectuée sans explication officielle à ce jour, mais il est fort probable que la décision provienne de la nouvelle direction dirigée par Elon Musk.



En effet, la suppression de cette application pourrait être liée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'application n'était plus destinée à recevoir des mises à jour et elle conservait encore l'ancien nom "Twitter", alors que le réseau social a récemment changé de nom en "X".

Pour les utilisateurs ayant déjà installé l'application, il est toujours possible de l'utiliser. Ils conservent toutes les fonctionnalités actuelles ainsi que l'ancien logo de Twitter, emblématique du réseau social avant son changement de nom.



Twitter pour Mac avait des ambitions élevées et a bénéficié d'un grand nombre de mises à jour au fil du temps. Toutefois, son développement a progressivement été abandonné, en grande partie à cause du faible succès rencontré auprès des utilisateurs. L'une des raisons principales de cet échec est la préférence des utilisateurs Mac pour la version web de Twitter, accessible via les navigateurs.



Malgré son abandon, la version actuelle de Twitter pour Mac reste suffisamment moderne pour rester fonctionnelle pendant plusieurs années (pour ceux qui l'ont téléchargé). Néanmoins, les utilisateurs doivent être conscients qu'une désactivation à distance est toujours possible. Une telle désactivation pourrait empêcher l'accès aux nouveaux posts et aux profils, ce qui rendrait l'application complètement inutile.



La disparition de l'application Twitter pour Mac du Mac App Store marque la fin d'une ère pour les utilisateurs de Mac. C'était la dernière application avec l'ancien nom et l'ancien logo, il y a un petit côté nostalgique qui en ressort.