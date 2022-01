Dropbox commence à tester l'application Mac optimisé pour la puce M1

Dropbox avait fait une sortie remarquée en octobre dernier, en expliquant ne pas prioriser la mise à jour de son application Mac pour la nouvelle architecture M1. Quelques jours après, la société d'hébergement de documents dans le cloud avait présenté ses excuses aux clients en affirmant qu'elle proposerait une app optimisée en 2022. Et bien, Dropbox a enfin commencé à tester une version native de son application Mac avec prise en charge des puces Apple Silicon.

Dropbox sera bientôt plus efficace sur les nouveaux Mac M1

Rappelez-vous donc à l'automne dernier, Dropbox suggéraient qu'elle n'avait pas l'intention d'ajouter la prise en charge des Macs M1 à son application Mac, continuant à s'appuyer sur la technologie Rosetta 2 d'Apple pour traduire l'application basée sur l'architecture x86 d'Intel sur les machines récentes. Le fil de discussion a fait l'objet de nombreuses critiques de la part d'utilisateurs Mac irrités, ce qui a conduit le PDG de la société à intervenir pour dire que Dropbox adopterait la prise en charge native de l'architecture ARM au cours du premier semestre 2022.



La nouvelle année à peine entamée, Dropbox a expliqué à MacRumors qu'elle avait déjà lancé un premier test alpha de l'application pour les processeurs M1 / M1 Pro / M1 Max auprès de quelques chanceux. Mieux, la firme américaine prévoit d'offrir à tous les utilisateurs qui exécutent la version bêta de son application Mac la mise à jour en question d'ici la fin du mois de janvier.

Par rapport aux applications spécifiquement optimisées et testées pour les nouveaux Mac, les applications compilées pour les processeurs Intel fonctionnent parfois plus lentement sur les ordinateurs récents de la marque car elles ne profitent pas de tous les avantages et doivent être traduites pour fonctionner. Bien que la technologie Rosetta 2 d'Apple soit plutôt bonne, les applications compilées pour M1 fonctionnent généralement mieux, sont plus économes en énergie et sont plus susceptibles d'offrir une meilleure expérience utilisateur.



Dropbox a peut-être à coeur d'effacer certaines critiques des utilisateurs Mac qui trouvent l'application lente et très gourmande. Elle tire énormément sur la batterie. En effet, les mauvaises performances de Dropbox sur Mac ont poussé certains utilisateurs à se tourner vers des clients tiers prenant en charge la synchronisation Dropbox.



La version finale est attendue d'ici juin 2022 au plus tard.