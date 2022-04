Microsoft lance la bêta de Teams optimisée pour les Mac M1

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Tout vient à point à qui sait attendre. Microsoft prend enfin en compte la nouvelle architecture des Mac M1. Apparus fin 2020, les MacBook Air, MacBook Pro et autre Mac Mini devaient émuler Teams via le système Rosetta 2. Résultat, une perte de fluidité et une surconsommation inutile des ressources du processeur. Mais la première bêta de Teams optimisée pour les Mac M1 va changer la donne.

Microsoft Teams bientôt mieux adapté aux nouveaux Mac

Plus de 18 mois après la sortie du premier Mac équipé de la puce M1, Microsoft a publié une version de son logiciel de communication Teams optimisée pour l'architecture Apple Silicon. Bien qu'il ne s'agisse que d'une bêta, vous pouvez la télécharger via le site Web de l'entreprise.



Microsoft n'a pas annoncé publiquement cette version de Teams pour macOS, mais vous verrez après installation qu'il s'agit désormais d'une application "universelle". Compatible pour Intel et Apple Silicon.

Pour rappel, les Mac M1 (et futurs M2) peuvent exécuter trois types d'applications différents :

Les applications universelles sont des applications conçues pour Apple Silicon et les processeurs Intel et sont téléchargeables sur le Mac App Store ou sur le Web.

Les applications x86 qui s'exécutent via la traduction Rosetta 2, qui permet aux utilisateurs d'exécuter des applications conçues pour les Macs Intel sur Apple Silicon, les applications fonctionnant parfois mieux dans Rosetta avec M1 qu'avec un processeur Intel.

Les applications iPhone et iPad sur le Mac via le Mac App Store.

Vous l'aurez compris, jusqu'à aujourd'hui, Teams pour macOS s'exécutait comme une application Intel sur les nouveaux Macs, en utilisant la technologie de traduction Rosetta 2 d'Apple. Les utilisateurs ayant d'ailleurs rapidement fait comprendre au géant de Mountain View qu'une application optimisée était attendue de pied ferme.



Pour le moment, il faudra se contenter de cette première bêta, une version qui peut comporter des bugs et autres problèmes. Mais elle a le mérite d'apporter un gain substantiel au niveau des performances, faisant souffler la batterie et le processeur.



Si vous êtes un utilisateur de Microsoft Teams avec un Apple Silicon Mac, vous pouvez télécharger cette version bêta de l'application sur le site Web de Microsoft. Rappelons que Teams sur iOS avait récemment ajouté le support de CarPlay.