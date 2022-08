Microsoft Teams et Plex Media Server rejoignent la team des applications optimisées Apple Silicon

C'est une excellente nouvelle pour l'ensemble des propriétaires de Mac équipés de puces M1 ou M2, l'application Plex Media Server est désormais optimisée pour fonctionner avec les Mac Apple Silicon. En ce qui concerne Microsoft Teams, la prise en charge native devrait avoir lieu dans quelques jours.

De meilleures performances à venir

Avant le lancement de ses puces, Apple avait invité l'ensemble des développeurs de l'univers macOS à privilégier une prise en charge native des puces M1 le plus rapidement possible. Si certaines apps ont été très vives à se mettre à jour pour améliorer l'expérience utilisateur, d'autres ont préféré prendre leurs temps.



Pour Plex Media Server, l'attente aura été longue, mais l'application est officiellement optimisée pour les Mac Apple Silicon. Pour en profiter, il suffit d'installer la dernière mise à jour de l'application. Cette arrivée de la version publique est le résultat d'un interminable programme de bêta qui a commencé à la fin du mois de mai et où plusieurs utilisateurs ont testé quotidiennement la prise en charge native des puces M1 et M2.

En ce qui concerne Microsoft Teams, tout n'est pas encore prêt, mais c'est sans doute une question de quelques jours d'attente. Initialement, l'entreprise prévoyait le lancement de la version optimisée avec les Mac Apple Silicon en septembre, mais finalement le travail des développeurs aura été plus rapide qu’espéré malgré la période estivale.

Comme nous en informe un communiqué, la stratégie sélectionnée est de privilégier un déploiement progressif de la fameuse mise à jour.



Une prise en charge native des puces M1 offre plusieurs avantages, cela permet de proposer de meilleures performances, une fluidité optimale et une meilleure gestion de l'énergie, ce dernier point est une bonne chose pour les propriétaires de MacBook.



