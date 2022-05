Plex Media Server lance une bêta optimisée pour les Mac M1

⏰ Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

La plateforme multimédia Plex vient d'annoncer le lancement d'une version bêta de Plex Media Server qui prend en charge les puces Apple Silicon en natif. Une tendance forte qu'aucun acteur sérieux ne semble éviter. Dernièrement, nous avons vu de nombreuses applications connues proposer ce genre de mise à jour avec par exemple Visual Studio, Dropbox, GeForce Now, Discord, etc.

Plex en natif sur les Mac M1

La nouvelle version de Plex Media Server propose un build universel pour les Macs, ce qui signifie qu'elle est compatible avec les Apple Silicon et les Macs Intel. À l'heure actuelle, la version de Plex Media Server fonctionne avec Rosetta 2, la couche d'émulation qui fait un remarquable travail pour "traduire" les exécutables x86 en arm64, mais qui limite donc le gain en performances et en autonomie.

Depuis l'introduction de la puce Apple M1 pour macOS, les utilisateurs ont demandé à ce que Plex Media Server prenne en charge de manière native les processeurs "Apple Silicon".

Nous vous présentons la version "Universal" de Plex Media Server pour macOS. Ce nouveau paquet inclut Plex Media Server pour les deux architectures Intel et Apple Silicon, donc vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous installez.

La version préliminaire de Plex Media Server doit être installée manuellement et ne sera pas mise à jour automatiquement vers des versions plus récentes, ce qui est quelque chose à garder à l'esprit.

Sur les Mac M1, les utilisateurs de Plex peuvent s'attendre à une amélioration des vitesses de transcodage, même si la différence n'est pas forcément significative. Le code sera plus stable et plus efficace sur le CPU, selon les développeurs de Plex. C'est par ici pour télécharger la bêta de Plex.



Si vous ne connaissez pas Plex, le service existe depuis fort longtemps car sa première version date de septembre 2008. Plex est une sorte de plateforme multimédia disponible sur toutes les plateformes via laquelle on peut retrouver des films, séries, podcasts, musiques, photos partout dans le monde. Il est également possible de créer son propre "serveur multimédia" pour stocker son contenu personnel.

Pour rappel, le groupe a lancé son service de jeu nommé Plex Arcade pas plus tard que début 2021 et en a profité pour proposer son contenu streaming gratuit sur les Apple TV.