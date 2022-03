L’application Dropbox pour Mac est enfin optimisée pour la puce M1

Il y a 22 min

Applications Mac

Medhi Naitmazi

Réagir



Après avoir effrayé ses utilisateurs en octobre dernier en expliquant que la mise à jour de l’application pour les Mac M1 n’était pas sa priorité, Dropbox avait rétropédalé rapidement en indiquant que cela arriverait en 2022. Et bien deux mois de bêta auront suffit, Dropbox pour Mac est désormais optimisée pour les puces Apple Silicon.

Dropbox est plus efficace sur les nouveaux Mac M1

Plus tôt cette année, Dropbox a donc lancé une version bêta de son application macOS avec une prise en charge native de la plateforme Apple Silicon. Maintenant, la mise à jour tant attendue avec des optimisations pour la puce M1 est enfin disponible pour tous les utilisateurs sous MacOS.

La version 143.4.4161 de Dropbox pour macOS est livrée avec la prise en charge de la plateforme Apple Silicon, ce qui inclut les puces M1, M1 Pro et M1 Max. Selon la société, les utilisateurs obtiendront la mise à jour automatiquement, il n'y a donc pas besoin de réinstaller l'application.

Dropbox prend en charge de manière native les ordinateurs Mac équipés de la puce Apple (M1) et tire ainsi profit des performances et de l'efficacité améliorées de celle-ci pour un fonctionnement des plus fluides sur votre Mac. Tous les utilisateurs d'appareils équipés de la puce Apple recevront automatiquement la version native de Dropbox.

Les applications qui fonctionnent en mode natif sur Apple Silicon peuvent tirer pleinement parti de la puce M1 et de ses variantes. Pour les utilisateurs de MacBook, cela signifie que le logiciel consommera moins d'énergie et sollicitera moins le processeur, ce qui se traduira par une plus grande autonomie de la batterie. En début de semaine, Microsoft a également mis à jour OneDrive avec la prise en charge d'Apple Silicon.



Pour vérifier si vous avez la version M1 compatible

Pour déterminer si Dropbox fonctionne sur la puce Apple (M1) :

Appuyez sur Commande + barre d'espace sur le clavier de votre Mac pour lancer la recherche Spotlight. Recherchez le Moniteur d'activité. Dans le menu déroulant qui s'affiche, cliquez sur Moniteur d'activité. Cliquez sur l'onglet Processeur en haut de la fenêtre. Recherchez Dropbox sous Nom du processus. Recherchez la colonne intitulée Type. Si la valeur indiquée dans cette colonne est Apple, c'est que Dropbox fonctionne de manière native sur la puce Apple (M1).

Vous pouvez télécharger la dernière version de l'application Dropbox sur son site officiel.