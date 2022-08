L'application de streaming OBS bientôt optimisé pour les Mac Apple Silicon

On constate depuis plusieurs mois une certaine détermination de la part des développeurs en ce qui concerne la prise en charge native des puces M1 et M2 dans les récents iMac et MacBook. Si nous avons vu dernièrement Plex et Microsoft Teams rejoindre le mouvement, nous apprenons aujourd'hui que l'application spécialisée dans le streaming "OBS" va, elle aussi, opter pour une optimisation avec les Mac Apple Silicon.

Pour le moment, la mise à jour est en bêta

C'est le logiciel de diffusion le plus utilisé chez les streamers Twitch, YouTube ou encore ceux chez Facebook Gaming. OBS est depuis longtemps un leader dans ce secteur, l'app offre une multitude de fonctionnalités pour les streams en direct, mais ne propose toujours pas la prise en charge native des nouvelles puces d'Apple dans les Mac... Heureusement, cela est sur le point de changer.

Hier, la plateforme a publié la première bêta d'OBS Studio 28, qui non seulement inclut de nouvelles capacités, mais fonctionne désormais nativement sur les Mac Silicon d'Apple.



L'intérêt de prendre en charge nativement les puces M1 et M2 d'Apple, c'est d’offrir aux utilisateurs une meilleure expérience. L’app va profiter au maximum des performances que peuvent apporter les puces M1 et M2 et ce fonctionnement en homogénéité va permettre de considérablement réduire la consommation d'énergie de votre Mac. Si ce second point est peu important pour un iMac, c'est un atout capital pour les utilisateurs de MacBook !

En ce qui concerne les plugins tiers que vous pouvez installer sur l'application OBS, ils devront également se mettre à jour pour fonctionner nativement avec les puces M1 et M2. Bien sûr, OBS ne pourra pas le faire, mais l'entreprise exige que tous les développeurs tiers qui fournissent ces plugins se conforment à cette nouvelle approche.

Quelles sont les autres nouveautés de la version 28 d'OBS qui entrent en bêta ?

Vous l'aurez compris, la grosse innovation, c'est sans aucun doute l'optimisation pour les Mac Apple Silicon. Toutefois, la version 28 apporte aussi d'autres nouveautés pour les streamers.

Ils pourront bientôt retrouver la prise en charge de la vidéo HDR 10 bits, une nouveauté qui était très attendue par la communauté, OBS répond enfin (tardivement) à cette réclamation.

L'autre bonne nouvelle, c'est la prise en charge de la nouvelle API ScreenCaptureKit, les utilisateurs auront la possibilité de réaliser des captures d'écran à "hautes performances" sur macOS.

Dernier point, la version 28 améliore l'encodeur Apple VT.

OBS Studio 28 Beta 1 is now available for testing! This will be a HUGE update including HDR support, Apple Silicon support, Qt 6, AMD encoder improvements, NVIDIA Background Removal, new theme, and much, much more.



We need your help with testing! Details: https://t.co/ziv7Xgn55f — OBS (@OBSProject) August 3, 2022

Vous l'aurez compris, la version 28 semble apporter que des bonnes nouvelles. Cependant... Il y a une très mauvaise nouvelle pour les anciens systèmes d'exploitation de Windows et de macOS. En effet, cette mise à jour signe la fin du fonctionnement sur macOS 10.13, 10.14, Windows 7 et 8 ainsi qu’Ubuntu 18.04.