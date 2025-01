Parallels Desktop 20.2 : l'émulation x86 arrive sur Mac Apple Silicon

Parallels vient de franchir une étape importante dans l'histoire de la virtualisation sur Mac Apple Silicon (les puces M1 et supérieures) en introduisant la possibilité d'émuler des systèmes x86 (Intel). Cette nouveauté, disponible dans la version 20.2 de Parallels Desktop, était très attendue depuis la transition d'Apple vers ses propres processeurs en 2020.

Une première version expérimentale aux performances limitées

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de faire tourner des machines virtuelles Windows et Linux basées sur l'architecture x86_64. Concrètement, il est possible d'exécuter Windows 10, Windows Server 2019/2022 et certaines distributions Linux via l'émulateur Parallels.Cependant, Mikhail Ushakov, chef de produit chez Parallels, prévient que les performances sont "vraiment lentes". Le temps de démarrage de Windows peut prendre entre 2 et 7 minutes selon la configuration matérielle. L'entreprise précise également plusieurs limitations importantes :

Un seul processeur virtuel (vCPU)

Maximum 8 Go de RAM allouable

Pas de support USB externe

Pas de son

Windows 11 build 26100 et supérieur non supporté

Seuls les systèmes 64 bits sont pris en charge

De nouvelles fonctionnalités pour tous les utilisateurs

Au-delà de l'émulation x86, cette mise à jour 20.2 apporte d'autres améliorations notables. Les machines virtuelles macOS sur Apple Silicon bénéficient désormais d'une synchronisation automatique de l'heure et du fuseau horaire. Parallels intègre également les outils d'écriture alimentés par l'IA d'Apple directement dans le menu contextuel de Windows pour Microsoft Word, PowerPoint et Outlook classique. Une intégration qui rend l'utilisation plus fluide comparée aux raccourcis clavier précédents.



Pour les administrateurs IT, la nouvelle édition Enterprise propose désormais une gestion hybride des licences avec support de l'authentification unique (SSO) via des fournisseurs d'identité comme Microsoft Entra ID ou Okta. La gestion des déploiements a également été simplifiée grâce à la prise en charge des profils de configuration.



Cette avancée dans l'émulation x86 marque une étape importante pour les utilisateurs de Mac Apple Silicon ayant encore besoin d'accéder à d'anciennes applications Windows ou Linux. Même si les performances sont limitées pour le moment, cela ouvre de nouvelles perspectives pour la virtualisation sur les Mac modernes.



Source