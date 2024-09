VirtualBuddy : une app de virtualisation simple et gratuite sur Mac Apple Silicon

VirtualBuddy est un utilitaire bien pratique pour quiconque cherche à virtualiser rapidement et gratuitement macOS. Virtualiser, on peut le rappeler, consiste à démarrer un système (Mac, Linux, Windows…) à l’intérieur de son propre OS, alors appelé système « hôte ».



Une solution idéale pour tester une application sous une version bien précise de macOS, en bêta ou non, pour disposer d’un OS fraîchement installé en quelques minutes ou pour mener une double-vie d’espion au budget limité (parmi tant d’autres utilisations possibles !)

Les avantages de Virtual Buddy

Si de nombreuses solutions existent déjà dans le domaine, comme VMWare, UTM ou Parallels Desktop, VirtualBuddy a plus d’un atout et profite d’un développement actif.

D’abord, VirtualBuddy propose une solution libre et donc gratuite (à télécharger sur GitHub) et mise sur l’extrême simplicité de son approche par rapport à d’autres solutions complètes… à en devenir un couteau suisse pour fins connaisseurs. On pourra donc disposer d’un OS tout neuf en quelques clics et sans s’embarrasser du détail.

Les restrictions de VirtualBuddy

Ceci s’accompagne cependant d’un certain nombre de restrictions : il n’est compatible qu’avec les Mac à architecture Apple Silicon (M1, M2, M3, M4, …) et ne virtualise macOS que depuis sa version 12.3 (macOS Monterey). La virtualisation des versions ARM de Linux est déjà fonctionnelle mais sa facilitation à l’extrême est encore en cours d’élaboration.

Comment ça marche Virtual Buddy ?

Au démarrage, on pourra choisir et télécharger en quelques clics la version exacte de macOS que l’on veut installer. Tout se fait ensuite automatiquement. On pourra ensuite décider de laisser le système virtuel totalement cloisonné ou lui permettre d’accéder à certains dossiers ou volumes du système hôte sous la forme d’un volume monté sur le bureau, le VirtualBuddyShared. Et comme la prochaine mouture, macOS Sequoia, permettra d’utiliser iCloud sur un machine virtuelle… de nouvelles utilisations jusqu’ici impossibles de la virtualisation de Mac s’ouvrent à nous.

VirtualBudy, sa librairie, sa fenêtre de paramètres essentiels et la boite de dialogue lors d’une installation accompagnée d’un système virtualisé.

Pour les plus pointilleux, une librairie peut afficher tous les systèmes que vous avez précédemment installés pour booter en un clic la version de macOS (ou la version de votre vie secrète) qui vous chante.

VirtualBuddy est déjà utilisable sur la version bêta de macOS Sequoia tout juste arrivée bien qu’il n’en officialise pas la pleine compatibilité pour l’instant.

Et vous, quel usage farfelu ferez-vous de ce sympathique utilitaire ?



(Article rédigé par François, un fidèle lecteur !)