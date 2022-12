Première version stable de GIMP sur Mac M1 / M2 (Apple Silicon)

La version stable de GIMP est disponible pour la première fois sur les appareils Mac propulsés par les processeurs maisons d'Apple.



Les utilisateurs qui utilisent des ordinateurs dotés d'une puce M1 ou M2 peuvent désormais profiter de la première version stable de l'éditeur d'images GIMP pour ces architectures ARM.

Gimp 2.10.32 est optimisé pour les Mac Apple Silicon

Depuis la version 2.8.2, GIMP fonctionne en mode natif sur macOS, du moins sur les Mac Intel. En effet, les utilisateurs de macOS utilisant des appareils basés sur la nouvelle architecture M1 et M2 d'Apple pouvaient également utiliser l'éditeur d'images gratuit GIMP, mais en passant par Rosetta 2 pour émuler l'architecture x86 d'Intel, ou bien en passant par des builds bêtas, par définition non stables.



Alors que certains ont expérimenté des problèmes en tout genre avec ce logiciel sur Mac M1 et Mac M2, les développeurs de GIMP viennent de publier pour la toute première fois une version stable, 2.10.32, du populaire éditeur d'images gratuit et open-source pour les utilisateurs d'appareils Apple récents.

Les modèles compatibles sont :

MacBook Pro (13 pouces, M2, 2022)

Mac Studio (2022)

MacBook Pro (14 pouces, 2021)

MacBook Pro (16 pouces, 2021)

iMac (24 pouces, M1, 2021)

Mac mini (M1, 2020)

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Pro (13 pouces, M1, 2020)

Si vous ne savez pas exactement quelle puce votre appareil Mac utilise, il est facile de le vérifier. Pour le savoir, ouvrez le menu  > "À propos de ce Mac" puis regardez la ligne "processeur".



GIMP 2.10.32 est la version la plus récente de l'éditeur graphique. Elle comprend quelques améliorations significatives, dont les plus notables sont la prise en charge des fichiers TIFF CMYK 8 et 16 bits et la prise en charge des glyphes localisés.



Les utilisateurs du silicium d'Apple disposent de deux versions de GIMP 2.10.32 disponibles sous forme de paquets d'installation DMG - une pour les appareils basés sur M1 / M2 et une pour ceux basés sur Intel. Lorsque vous visitez la page de téléchargement de GIMP, le site web essaiera de déterminer laquelle vous utilisez. Toutefois, si la détection automatique ne réussit pas, assurez-vous de choisir le bon.

C'est quoi GIMP

Enfin, si vous n'avez jamais entendu parler de GIMP, il s'agit d'un concurrent de Photoshop (et Pixelmator Pro par exemple) depuis 27 ans déjà. Oui, GNU Image Manipulation Program (GIMP) est né le 21 novembre 1995 !



GIMP est un éditeur d'images multiplateforme disponible pour GNU/Linux, macOS, Windows et d'autres systèmes d'exploitation. C'est un logiciel libre, vous pouvez modifier son code source et distribuer vos modifications.

Que vous soyez graphiste, photographe, illustrateur ou scientifique, GIMP vous fournit des outils sophistiqués pour mener à bien votre travail. Vous pouvez encore améliorer votre productivité avec GIMP grâce aux nombreuses options de personnalisation et aux plugins tiers.

GIMP fournit les outils nécessaires à la manipulation d'images de haute qualité. De la retouche à la restauration en passant par les composites créatifs, la seule limite est votre imagination.

GIMP donne aux artistes la puissance et la souplesse nécessaires pour transformer des images en créations vraiment uniques.

GIMP est utilisé pour la production d'icônes, d'éléments de conception graphique et d'art pour les composants et les maquettes d'interface utilisateur.

GIMP est un cadre de haute qualité pour la manipulation d'images sous forme de scripts, avec un support multi-langage tel que C, C++, Perl, Python, Scheme, et plus encore !

Télécharger GIMP sur Mac