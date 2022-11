Pixelmator Pro est à -50% pour le Black Friday et annonce le support de l'édition vidéo

La désormais célèbre alternative à Photoshop pour macOS, Pixelmator Pro, est actuellement à moitié prix dans le cadre du Black Friday 2022. Une offre à ne pas manquer, d'autant que l'éditeur est, à la base, largement moins cher que le logiciel d'Adobe.



Pixelmator Pro est un éditeur graphique polyvalent pour macOS conçu par les frères lituaniens Saulius et Aidas Dailide. Il s'agit sans doute de la meilleure app du marché, avec des fonctionnalités aussi simples à utiliser qu'efficace. À la rédaction, nous avons même laissé tomber Photoshop.

Pixelmator Pro en promo

Pour célébrer le nouveau Black Friday, Pixelmator Pro pour macOS est soldé à 50 % à compter de ce lundi 21 novembre et ce, jusqu'à vendredi.



Pixelmator Pro n'est pas une application à abonnement. En échange de son prix habituel de 47,99 euros, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités, sans avoir à repayer à nouveau plus tard.



Pendant une semaine, vous pouvez donc télécharger Pixelmator Pro sur votre Mac pour 23,99 € seulement. Ensuite, le prix sera revu à la hausse, aux alentours de 60 euros pour justifier l'investissement et les nouveautés à venir.

Pixelmator Pro s'attaque à la vidéo

Pixelmator Pro n'est pas seulement un fantastique éditeur graphique pour les images fixes avec des filtres, des outils vectoriels et autres, mais il ajoutera bientôt un support d'édition vidéo d'après le blog officiel.

Les utilisateurs de Pixelmator Pro pourront ainsi éditer des vidéos à l'aide d'outils d'édition d'images familiers et concevoir des compositions avec des calques vidéo. Une excellente nouvelle qui pourrait faire du mal à de nombreux éditeurs.



Pour mémoire, Pixelmator Pro permet de supprimer le fond d'une image en un clic, recadre les photos tout seul, lit les fichiers AVIF et plus encore. L'app existe aussi sur iOS et iPadOS.



Télécharger Pixelmator Pro à 47,99 €