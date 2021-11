Pixelmator Pro 2.3 supprime le fond ou un sujet en un clic sur Mac

Il y a 4 heures

Applications Mac

Alban Martin

1



L'application Pixelmator Pro est l'une des valeurs sûres qu'on peut retrouver sur le Mac App Store, c'est aussi l'app la plus populaire dans sa catégorie. Les développeurs derrière Pixelmator Pro ont décidé de passer à un niveau supérieur avec la dernière mise à jour 2.3 disponible depuis aujourd'hui. Découvrez deux nouvelles fonctionnalités proposées par ce concurrent de Photoshop.

La suppression de l'arrière-plan grâce à l'Intelligence Artificielle

Proposé au tarif de 19,99€ sur le Mac App Store, l'app Pixelmator Pro va probablement attirer l'attention de nombreux utilisateurs souhaitant éditer leurs photographies. Depuis quelques heures, l'application propose de supprimer l'arrière-plan ou d'enlever une personne ou un objet en seulement un clic.



Cela a été rendu possible grâce à l'apprentissage automatique et à l'intelligence artificielle qui détecte les potentiels objets ou personnes à supprimer et qui propose à l'utilisateur de supprimer ces éléments sur l'arrière-plan.

Dans le cas où vous souhaitez supprimer l'arrière-plan comme dans l'image ci-dessus, il vous suffira d'appuyer sur un bouton dédié pour déclencher le processus. Cette nouvelle fonction est basée sur des modèles d'apprentissage automatique capables de trouver un sujet dans presque n'importe quelle image et de supprimer automatiquement l'arrière-plan; elle est également disponible dans le Finder en tant qu'action rapide intégrée.



En plus de la fonction d'effacement de l'arrière-plan, une nouvelle fonction de décontamination des couleurs alimentée par l'IA peut supprimer les traces de l'ancien fond sur les bords des objets laissés sur place, ce qui leur permet de se fondre parfaitement dans un nouvel arrière-plan.



Parallèlement, un nouvel outil de sélection et de masque facilite la sélection des zones difficiles des sujets, comme les cheveux, la fourrure et d'autres objets aux bords complexes. Encore une excellente idée qui fera gagner un temps précieux aux designers et retoucheurs.



La fonction d'affinage intelligent a également été repensée pour améliorer la précision de la sélection, et un nouveau pinceau d'affinage des bords permet aux utilisateurs de brosser les bords particulièrement délicats pour obtenir la sélection souhaitée.



Ces nouvelles fonctionnalités sont alimentées par des algorithmes ML intégrés à Pixelmator Pro à l'aide de Core ML, ce qui leur permet de "voler" sur les derniers appareils équipés de M1 d'Apple selon les développeurs. Par exemple, la suppression de l'arrière-plan prend environ 2 à 5 secondes sur les appareils M1 et jusqu'à 30 secondes sur les appareils Intel pour une image moyenne.



La version 2.3 est gratuite pour les utilisateurs actuels de Pixelmator Pro, et il y a actuellement une réduction de 50 % sur le prix de l'application (habituellement 39,99 €) dans le Mac App Store. Toutes les nouveautés sont sur le @.

Télécharger Pixelmator Pro à 19,99 €