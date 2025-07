Une application transforme le trackpad de votre MacBook en balance de cuisine

Le développeur canadien Krish Shah vient de dévoiler TrackWeight, une application originale qui détourne l'utilisation du trackpad Force Touch des MacBook pour en faire une balance de précision. Cette création ingénieuse, disponible gratuitement sur GitHub sous licence libre MIT, exploite les capteurs de pression intégrés au trackpad d'Apple pour mesurer le poids d'objets légers.

TrackWeight s'appuie sur la technologie Force Touch présente dans les MacBook Pro depuis 2015 et les MacBook depuis 2016. L'application analyse les données du trackpad comme la position, la pression, l'angle et la densité pour calculer le poids des objets posés dessus. Le principe reste simple : le poids correspond à la force exercée par la gravité, mesurable par les capteurs de pression du trackpad.

Cependant, quelques contraintes s'imposent pour obtenir des mesures fiables. L'utilisateur doit maintenir un contact permanent avec le trackpad via ses doigts, car la détection capacitive est nécessaire au fonctionnement. Shah recommande également de placer une feuille de papier sous les objets métalliques pour éviter les interférences avec les capteurs tactiles. Les mesures restent limitées aux objets relativement légers — le développeur mentionne avoir testé jusqu'à 3,5 kg, bien qu'il soit préférable de rester bien en dessous de cette limite pour préserver l'intégrité du matériel.

Un concept qui rappelle l'iPhone 6s

Cette innovation n'est pas totalement inédite dans l'écosystème Apple. Il y a une dizaine d'années, des développeurs avaient exploité les capteurs de pression 3D Touch de l'iPhone 6s pour créer des applications similaires. Apple avait alors systématiquement refusé ces apps sur l'App Store pour des raisons de sécurité, bien qu'une application contournant la modération ait temporairement réussi à passer entre les mailles du filet.

TrackWeight s'inscrit dans cette lignée de détournements créatifs des technologies Apple, démontrant une fois de plus la polyvalence inattendue des composants intégrés aux appareils de la marque. Shah précise que son application reste expérimentale et éducative, déconseillant son usage commercial ou dans des contextes nécessitant une précision absolue.



L'app est disponible librement sur GitHub et il vous faudra Xcode pour la lancer.