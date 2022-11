Pixelmator Pro 3.1 s'installe sur macOS 13 Ventura et ouvre les images AVIF

Pixelmator Pro 3.1 est désormais entièrement compatible avec le nouveau macOS Ventura. Le logiciel concurrent de Photoshop offre une expérience d'ouverture de document ultra-rapide, ajoute une prise la charge des images AVIF et introduit un tout nouveau style de coins lisses ainsi que des options permettant de régler (enfin) le rayon des coins individuels.

Les nouveautés de Pixelmator Pro 3.1

Entièrement optimisé pour macOS Ventura

Comme indiqué dans le communiqué, Pixelmator Pro prend entièrement en charge macOS Ventura, la dernière mise à jour du système d'exploitation Mac d'Apple. L'un des aspects les plus intéressants de Pixelmator Pro est sa prise en charge des technologies modernes d'Apple qui le rend ultra rapide et pratique.



Par exemple, Pixelmator Pro 3.1 vous permet de prévisualiser des documents Pixelmator à partir des résultats de recherche Spotlight grâce à Quick Look. En outre, le logiciel rafraîchi prend entièrement en charge Stage Manager, la nouvelle fonctionnalité multitâche d'Apple.

Prise en charge des images AVIF

Avec macOS 13 Ventura, votre Mac vous permet d'ouvrir et de télécharger des images AVIF (AV1 Image File Format) à l'aide du navigateur Safari, de Preview et de Quick Look. Ce que macOS Ventura ne vous permet pas de faire, c'est d'éditer des images AVIF.



C'est là que Pixelmator Pro entre en jeu, avec la version 3.1 qui apporte une prise en charge initiale des fichiers AVIF vous permettant d'ouvrir et de modifier les images encodées dans ce format de fichier. Ee revanche, ce que vous ne pouvez pas encore faire, c'est enregistrer des images au format AVIF. L'exportation au format AVIF est prévue dans une future mise à jour de l'application.

Les images AVIF ont une taille de fichier plus petite que les JPG sans perte de qualité supérieure aux JPG. Les AVIF peuvent être jusqu'à 30 % plus légers que d'autres formats destinés au Web tels que WebP. Ce format de fichier relativement nouveau, finalisé en 2019, est soutenu par Google, Microsoft, Amazon, Netflix et d'autres.

Ouverture ultra rapide

Les développeurs affirment que les clients remarqueront que Pixelmator Pro ouvre les documents beaucoup plus rapidement qu'auparavant.



Cela est dû au fait qu'ils ont remanié le moteur d'ouverture des documents, ce qui a profité au plug-in Quick Look sous-jacent de Pixelmator Pro.

Améliorations du rayon d'angle

Enfin, Pixelmator Pro 3.1 apporte des formes vectorielles plus lisses avec de nouveaux styles de coins. Vous pouvez modifier le rayon d'un coin de forme pour le rendre plus ou moins arrondi - parfait pour dessiner des icônes d'apps par exemple. C'est un élément qui manquait cruellement. Jusqu'à présent, il fallait choisir le rayon à l'avance, et il n'était plus possible de le modifier facilement.



Un squircle est une sorte de rectangle arrondi avec des coins particulièrement lisses, et il est largement utilisé dans le langage de conception d'Apple, y compris les icônes d'applications et le matériel. Donc, si vous créez des designs pour iOS ou macOS, ou si vous utilisez souvent la forme de rectangle arrondi dans vos flux de travail quotidiens, vous allez adorer cette mise à jour.



Voilà, Pixelmator Pro est encore plus puissant que jamais, largement moins cher qu'un Photoshop et très peu gourmand en ressource. On apprécie son interface bien pensée, ses filtres, ses outils à base d'IA comme celui pour détourer un objet facilement et sa rapidité.

Télécharger Pixelmator Pro à 47,99 €