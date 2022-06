Adobe teste une version gratuite de Photoshop sur le web

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



Adobe a commencé à tester une version gratuite de Photoshop sur le web et prévoit d'ouvrir ce service à tous afin de faire découvrir l'application à un plus grand nombre d'utilisateurs. Une excellente idée pour contrer les nombreux sites qui proposent des équivalents plus ou moins crédibles mais non payants.

Photoshop gratuit sera bientôt une réalité

La société a commencé par le Canada, où les utilisateurs peuvent accéder à Photoshop sur le web via un compte Adobe gratuit. Adobe décrit le service comme un service "freemium" et prévoit, à terme, d'ouvrir certaines fonctionnalités qui seront réservées aux abonnés payants. Un nombre suffisant d'outils seront disponibles gratuitement pour exécuter ce qu'Adobe considère comme les fonctions essentielles de Photoshop.

Maria Yap, vice-présidente de l'imagerie numérique chez Adobe, a déclaré :

Nous voulons rendre Photoshop plus accessible et permettre à un plus grand nombre de personnes de l'essayer et de découvrir le produit.

Adobe a lancé sa première version web de Photoshop en octobre 2021, proposant une version simplifiée de l'application qui pouvait être utilisée pour les modifications de base. Les calques et les outils d'édition de base sont disponibles, mais le service était loin d'offrir l'ensemble des fonctionnalités de l'application sur Mac ou PC. Au lieu de cela, Adobe l'a présenté comme un outil de collaboration : un moyen pour un artiste de partager une image avec d'autres personnes et de leur demander d'intervenir, de laisser des annotations et d'apporter quelques petites modifications, puis de la rendre.



Au cours des mois qui ont suivi, Adobe a procédé à une série de mises à jour du service et a également commencé à l'ouvrir à de nouvelles options. Auparavant, il fallait partager un document sur le web à partir de l'application de bureau, mais désormais, tout abonné à Photoshop peut se connecter et lancer un nouveau document directement sur le web.



L'objectif d'Adobe est d'utiliser la version web de Photoshop pour rendre l'application plus accessible et potentiellement attirer les utilisateurs qui voudront payer pour la version complète par la suite. La société a emprunté une voie similaire avec un certain nombre de ses applications mobiles, notamment Fresco et Express. La version web de Photoshop est une offre particulièrement importante, car elle ouvre l'un des outils les plus puissants de la société aux Chromebooks, qui sont largement utilisés dans les écoles.

Je veux que Photoshop réponde aux besoins des utilisateurs là où ils se trouvent actuellement. Vous n'avez pas besoin d'une machine haut de gamme pour venir dans Photoshop.

Adobe n'a pas fourni de calendrier sur la sortie mondiale de la version gratuite de son logiciel. En attendant, la société continue de mettre à jour Photoshop pour le web avec davantage d'outils, notamment l'affinage des bords, les courbes, les outils de fusion et de brûlage, et la possibilité de convertir des objets intelligents. La version web bénéficie également d'une prise en charge mobile pour la révision et le commentaire des images.

Un filtre de restauration de photo bluffant

Adobe a également présenté aujourd'hui en avant-première un nouveau filtre neuronal alimenté par l'IA, qui sera intégré à Photoshop proprement dit. Le nouveau filtre de "restauration de photos" peut prendre une photo jaunie et abîmée, nettoyer automatiquement les traces et restaurer une partie de ses couleurs. Associés au filtre de colorisation existant d'Adobe, qui permet d'ajouter de la couleur à des photos en noir et blanc, les deux filtres peuvent rapidement redonner vie à une vieille photo, même si le résultat final est un peu caricatural.

Source