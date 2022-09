Adobe lance Premiere et Photoshop Elements 2023 avec une optimisation sur Mac M1 / M2

Adobe a dévoilé les nouvelles versions de Photoshop Elements et Premiere Elements pour 2023. Si la principale nouveauté concerne des fonctionnalités "faciles à utiliser" alimentées par l'IA, les utilisateurs Mac auront surtout droit à une une meilleure optimisation pour les puces Apple Silicon. Voici tous les détails sur les versions Photoshop Elements et Premiere Elements 2023.

Les nouvelles versions Elements 2023

Nouvelles possibilités

Les versions "Elements" d'Adobe sont les logiciels grands publics et donc moins chers que Photoshop et Premiere tout court.

Selon la société, ces mises à jour intègrent de nouvelles fonctionnalités Adobe Sensei AI pour permettre une édition intuitive et rationalisée, avec par exemple des éditions guidées pas à pas que les débutants comme les utilisateurs avancés apprécieront. Au-delà de l'application de bureau, Elements 2023 offre également une expérience connectée avec de nouvelles applications compagnes web et mobiles (version bêta en anglais uniquement) qui facilitent l'accès, la visualisation et le partage de photos et de vidéos en déplacement.



L'une des fonctions d'IA particulièrement intéressantes est appelée Moving Elements. Grâce à la technologie propriétaire, vous pouvez ajouter des éléments mobiles à vos photos pour "apporter une touche de magie cinématographique aux chutes d'eau, aux nuages et aux arrière-plans des images fixes". Vous pouvez ensuite enregistrer ces créations sous forme de vidéo ou de GIF et les partager facilement avec vos amis ou les poster sur les médias sociaux. Une sorte de Live Photo en somme.



Il y a aussi une nouvelle fonction d'effets artistiques qui est "inspirée par des styles artistiques populaires" et vous permet de "transformer des clips vidéo entiers en un seul clic."

Plus rapide sur Mac

Pour les utilisateurs de Mac, il y a quelques gros gains de performance du côté des machines sous Apple Silicon. Photoshop et Premiere ont été optimisés pour fonctionner en mode natif en 2021, mais les mises à jour d'aujourd'hui apportent des améliorations supplémentaires.



Sur les Macs équipés d'Apple Silicon, vous pouvez vous attendre à ce que Photoshop et Premiere se lancent jusqu'à 70 % plus vite qu'auparavant. Les temps d'installation ont également été réduits de 35 % et la taille des applications a été réduite de 48 %.

"Créez de la profondeur avec une superposition transparente", dixit Adobe.

Autres nouveautés dans les applications Photoshop et Premiere Elements 2023 annoncés dans le communiqué :

Passez à la vitesse supérieure avec des contenus créatifs actualisés, notamment de nouveaux arrière-plans, motifs et ciels.

Utilisez de nouveaux modèles de collage et de diaporama pour mettre en valeur vos photos de manière amusante.

Créez des superpositions avec des transparents pour créer l'illusion de profondeur dans vos photos.

Choisissez la bande-son parfaite pour tout, des films familiaux aux projets de classe, avec 100 nouvelles pistes audio dans Premiere Elements.

Profitez d'un accès mobile à vos photos et vidéos en utilisant la nouvelle application compagnon mobile (version bêta en anglais uniquement) pour télécharger sur le cloud, ce qui simplifie la création et l'édition de photos et de vidéos sur le bureau.

Faites-en plus à partir de n'importe quel navigateur en utilisant la nouvelle application compagnon Web (version bêta en anglais uniquement) pour partager et visualiser les photos et vidéos éditées, et créer des collages de photos et des diaporamas multimédia.

Les nouveaux logiciels Photoshop Elements et Premiere Elements sont disponibles dès maintenant sur le site web d'Adobe. Ils sont proposés au prix de 99,99 $ l'unité, ou vous pouvez les regrouper pour 149,99 $.