Pixelmator Pro 3.4 "Camelot" introduit l'édition complète des PDF

L'application de retouche d'images concurrente de Photoshop sur Mac, Pixelmator Pro, n'en finit plus de s'améliorer. La dernière mise à jour ajoute des fonctionnalités pour travailler sur des PDF. Pixelmator Pro était déjà capable d'ouvrir des PDF auparavant, mais avec Pixelmator Pro 3.4, nom de code Camelot, il dispose de nouvelles options significatives comme le choix de la page à éditer ou la séparation des calques.

Pixelmator Pro, ce n'est pas de la camelote

Pixelmator Pro 3.4 Camelot présente un moteur PDF entièrement revu qui vous permet désormais de sélectionner et d'ouvrir des pages individuelles dans des documents PDF multipages, de travailler avec des PDF vectoriels, d'éditer des PDF créés à l'aide de Safari, Keynote et d'autres applications iWork, et bien d'autres choses encore.

Concrètement, à l'ouverture d'un document PDF (portable document format), Pixelmator Pro affiche une boîte de dialogue qui sélectionne par défaut la page 1, comme expliqué sur le blog officiel.

Les utilisateurs peuvent alors faire défiler le PDF entier et cliquer pour sélectionner n'importe quelle autre page, mais pas plus d'une à la fois. Bien qu'il soit habituel de ne devoir retoucher qu'une page, on espère qu'il sera bientôt possible d'en choisir plusieurs.



Outre la sélection d'une page, les clients disposent d'options concernant la résolution et la taille du document à ouvrir. Mais le plus important est l'option "Importer un PDF avec des calques". Cela permet d'afficher la page PDF et tout ce qu'elle contient, mais aussi de la séparer. Les images deviennent ainsi des calques, ce qui permet de les activer ou de les désactiver d'un simple clic. Il est alors possible d'appliquer des filtres, de les modifier, redimensionner, et plus encore. Cette fonction est tellement utile qu'elle est activée par défaut.



Par contre, une fois l'édition terminée, il faudra vous débrouiller pour intégrer la page modifiée dans le document final. La solution est d'ouvrir le document initial avec l'Aperçu d'Apple, d'afficher les pages en tant que vignettes et puis de glisser la nouvelle page à la bonne place, tout en supprimant l'ancienne. Il est dommage qu'il n'y ait pas de moyen de le faire dans Pixelmator Pro.

Voici le détail des nouveautés de Pixelmator Pro 3.4 sur Mac

Ouverture des pages PDF sélectionnées :

Bénéficiez d'une édition PDF avancée grâce à un moteur PDF entièrement repensé et désormais encore plus puissant.

Utilisez la nouvelle boîte de dialogue d'importation de PDF pour parcourir les pages d'un PDF multipages et sélectionner celle que vous souhaitez modifier.

Définissez facilement la résolution et la taille de la page PDF que vous importez.

Choisissez d'importer des PDF vectoriels avec des éléments de forme et d'image sous forme de calques, ou importez-les avec tous les calques fusionnés.

Cette fonctionnalité fonctionne sur macOS 12 et les versions ultérieures.

Éditer les calques PDF :

Pixelmator Pro prend désormais en charge les PDF vectoriels, ce qui vous permet d'éditer, de réorganiser et de supprimer facilement des éléments individuels, tels que des images et des formes, dans des documents PDF.

Ouvrez des PDF avec des images, des formes, des chemins, des masques et même des propriétés de calques plus complexes comme les modes de fusion et l'opacité.

Modifiez la taille des PDF vectoriels sans perte de qualité grâce à la mise à l'échelle indépendante de la résolution.

Créez de nouveaux PDF vectoriels et exportez-les avec tous les calques intacts pour les partager avec d'autres personnes ou les utiliser dans d'autres applications.

Travailler avec des PDF Apple :

Ouvrez en toute transparence les documents PDF créés à l'aide de Safari, Keynote, Pages et d'autres applications iWork avec des calques.

Bénéficiez d'une précision incroyable lors de l'importation de PDF Apple. Les documents s'affichent exactement comme ils l'ont fait dans l'application d'origine.

Editez des éléments vectoriels individuels, des images et des masques dans les PDF Apple en utilisant tous vos outils Pixelmator Pro préférés.

Convertir en PDF avec des raccourcis :

Convertissez plusieurs documents Pixelmator Pro ou d'autres fichiers en PDF en utilisant l'action Convertir Image/Vidéo dans l'application Raccourcis.

Convertissez les fichiers en PDF vectoriels ou choisissez de fusionner tous les calques à l'aide du nouveau paramètre Préserver les calques.

Utilisez en toute transparence l'action Convertir image/vidéo avec des actions natives de macOS telles que Créer un PDF ou Diviser un PDF en pages.

Les nouvelles fonctionnalités de Pixelmator 3.4 requièrent macOS Ventura ou une version ultérieure, et pour les prochains jours, il y aura une réduction de 30 % sur le Mac App Store.

Si vous hésitez, sachez que Pixelmator Pro est notre logiciel préféré à la rédaction, tant pour retoucher des images, que pour créer des visuels et désarmais modifier un PDF.

Télécharger Pixelmator Pro à 39,99 €