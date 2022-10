Le client mail Spark propose une refonte complète et ajoute un abonnement mensuel

La populaire application de mail Spark a décidé d'apporter du neuf à ses utilisateurs. Considérés comme l'une des meilleures applications pour concurrencer Mail d'Apple, les créateurs de Spark ont réalisé plusieurs changements pour générer une interface plus moderne, complète et pratique. Découvrez ce qui évolue sur l'app macOS de Spark !

Spark se met à jour

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Spark, l'application disponible sur le Mac App Store propose une toute nouvelle interface avec plusieurs avantages qui étaient réclamés par les utilisateurs depuis un long moment. Les fidèles de Spark peuvent désormais profiter d'une boîte de réception unifiée avec une fonctionnalité plutôt bien pensée par les créateurs ukrainiens du client mail.

En effet, Spark offre à présent la nouveauté "Gatekeeper", une nouvelle approche qui aura pour objectif de mieux filtrer les mails entrants provenant d'expéditeurs inconnus. L'utilisateur verra les nouveaux mails sous forme de cartes rectangulaires en affichage horizontal, il lui suffira d'accepter ou non de lire le message. Bien évidemment, les expéditeurs déjà connus continueront à s'afficher dans la traditionnelle liste qu'on retrouve sur tous les clients mails.



Autre nouveauté, l​​​​​​es regroupements de plusieurs catégories de mails, y compris les newsletters et les alertes, sont maintenant inclus dans la nouvelle version. Dans le cadre de l'effort de Spark pour re-penser la façon dont les utilisateurs utilisent les mails, les courriels peuvent à présent être marqués comme "terminés" plutôt que "non lus" dans la nouvelle boîte de réception intelligente.

Parmi les autres nouveautés de Spark on retrouve :

Les mails prioritaires : Ne manquez jamais un e-mail d'expéditeurs importants en les marquant comme Priorité. Les messages de vos contacts prioritaires restent en haut de votre boîte de réception, mis en évidence pour une identification rapide.

: Ne manquez jamais un e-mail d'expéditeurs importants en les marquant comme Priorité. Les messages de vos contacts prioritaires restent en haut de votre boîte de réception, mis en évidence pour une identification rapide. La fonctionnalité "Mettre de côté " : Il y a des e-mails que vous voudrez peut-être regarder plus tard - comme une newsletter à lire le week-end ou un message auquel vous ne pouvez pas répondre immédiatement. Mettez-les de côté pour un moment plus pratique et récupérez votre attention sur les choses qui comptent vraiment.

" : Il y a des e-mails que vous voudrez peut-être regarder plus tard - comme une newsletter à lire le week-end ou un message auquel vous ne pouvez pas répondre immédiatement. Mettez-les de côté pour un moment plus pratique et récupérez votre attention sur les choses qui comptent vraiment. Centre de commande : Agissez sur vos e-mails plus rapidement que jamais avec le Сommand Сenter. Considérez-le comme un hub avec des raccourcis vers toutes les actions que Spark a à offrir. Appuyez sur Cmd+K ou Ctrl+K pour accéder au centre de commande et parcourir vos e-mails.

: Agissez sur vos e-mails plus rapidement que jamais avec le Сommand Сenter. Considérez-le comme un hub avec des raccourcis vers toutes les actions que Spark a à offrir. Appuyez sur Cmd+K ou Ctrl+K pour accéder au centre de commande et parcourir vos e-mails. La fonctionnalité "Portier" : Présélectionnez les nouveaux expéditeurs et décidez qui est autorisé à vous envoyer un e-mail. Vous pouvez facilement bloquer les expéditeurs indésirables pour économiser du temps.

: Présélectionnez les nouveaux expéditeurs et décidez qui est autorisé à vous envoyer un e-mail. Vous pouvez facilement bloquer les expéditeurs indésirables pour économiser du temps. Générateur automatique de lien pour les grosses pièces jointes : Envoyez des pièces jointes de plus de 25 Mo directement via Spark. Un destinataire recevra un lien sécurisé pour télécharger votre fichier.

: Envoyez des pièces jointes de plus de 25 Mo directement via Spark. Un destinataire recevra un lien sécurisé pour télécharger votre fichier. Mutez les conversations : Débarrassez-vous tranquillement des conversations en cours en mettant en sourdine un fil qui n'est plus pertinent.

: Débarrassez-vous tranquillement des conversations en cours en mettant en sourdine un fil qui n'est plus pertinent. Groupe par expéditeur : Vous trop d'e-mails d'un expéditeur spécifique ? Regroupez-les pour désencombrer votre boîte de réception et les marquer comme terminés en un seul clic.

Introduction de forfaits payants

Spark Premium coûtera 59,99 euros aux nouveaux clients individuels pour un abonnement annuel, soit 4,99 euros par mois. Les utilisateurs individuels devront payer 7,99 euros par mois pour l'abonnement. Les abonnés actuels de Spark continueront à payer 7,99 euros par mois et bénéficieront d'une réduction à vie de 30 % sur l'abonnement annuel.



Comme vous pouvez le constater, les développeurs de Spark n'ont pas chômé, on retrouve un tas de nouveautés. Parmi tout ce qui a été mentionné, il y a deux autres changements majeurs qui débarquent : un nouvel écran d'accueil qui réduit le stress et les distractions (il comporte l'heure, la date et une jolie image d'arrière-plan) et... le lancement de Spark sur Windows !



