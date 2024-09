Proton Mail débarque sur Mac et PC (avec abonnement optionnel)

Après avoir lancé une version bêta à la fin de l'année 2023, Proton a lancé la version finale de son application de courriel pour Mac et Windows. Proton Mail a été conçu pour offrir une expérience native rapide, ciblée et sécurisée, mais il vous faudra un abonnement au-delà d'un certain usage. C'est le prix à payer.

Découvrez le logiciel Proton Mail

Proton a annoncé la sortie sur son blog :

Aujourd'hui, nous sommes ravis d'élargir les horizons de la communication sécurisée en lançant l'application de bureau Proton Mail. Tout le monde peut désormais utiliser la nouvelle application de bureau Proton Mail pour Windows et macOS, avec une version Linux en bêta.



L'application de bureau Proton comprend les fonctionnalités suivantes

Synchronisation en mode clair/foncé avec Mac et Windows

Notifications natives

Basculement instantané entre le courrier et le calendrier

Chiffrement de bout en bout et sécurité robuste avec la technologie Sentinel

Importation de messages depuis Gmail ou Outlook ou transfert d'e-mails depuis Gmail, etc.

Un mot sur la sécurité :

La nouvelle application de bureau Proton Mail hérite d'une décennie d'améliorations de la sécurité que nous avons apportées à notre application web. Cela signifie que Proton Mail pour Windows et macOS maintient notre engagement en matière de sécurité et de confidentialité avec plusieurs fonctionnalités clés : le chiffrement à accès zéro et le chiffrement de bout en bout, la protection contre les traqueurs et les tentatives d'hameçonnage, et notre programme de protection des comptes de haute sécurité, Proton Sentinel.

L'avantage de Proton ? Être une application native indépendante qui permet de séparer sa navigation Internet et son courrier. Proton assure que Microsoft et Google, que ce soit sur le web ou avec leurs applications, utilisent votre historique et vos emails pour vous cibler. D'accord, mais sur Mac, l'application Mail d'Apple fait précisément ça...

La possibilité d'utiliser une application distincte de votre navigateur pour votre courrier électronique et votre calendrier offre des avantages supplémentaires en matière de sécurité, comme la protection de vos courriels ou de vos événements contre les extensions de navigateur malveillantes et les mises à jour automatiques sans dépendre de votre navigateur.



Outre les problèmes de confidentialité, l'accès à votre courrier électronique à partir d'un navigateur peut vous empêcher de vous concentrer sur la tâche à accomplir. Vous utilisez votre navigateur pour bien d'autres choses que le courrier électronique. Il est donc facile de manquer de nouveaux messages ou rappels entre tous les onglets ouverts pour les médias sociaux, les achats en ligne et bien d'autres choses encore. C'est pourquoi nous avons voulu vous offrir la meilleure expérience de messagerie qui soit, non seulement sûre, mais aussi sans distraction.

Si vous cherchez une alternative à Outlook, vous pouvez dès à présent télécharger gratuitement l'application de bureau Proton Mail. Mais au bout de 14 jours, il faudra passer à une formule payante si vous avez besoin de gérer plusieurs mails et que vous voulez stocker plus de 1 Go de données. Proton Unlimited est proposé à partir de 7,99 €/mois pour un abonnement de deux ans ou de 9,99 €/mois pour un abonnement sur un an.

Alors que l'application de bureau Proton est officiellement disponible pour les utilisateurs de Mac et de Windows, la version Linux vient d'arriver en version bêta.