Microsoft Outlook sur Mac se met à jour avec une fonctionnalité très attendue

1 com

Si vous n'êtes pas fan de l'expérience Apple Mail sur macOS, il existe une tonne d'alternative en client mail. Parmi ces autres choix, on retrouve l'incontournable Microsoft Outlook, le célèbre client mail très populaire sur Windows l'est tout autant sur macOS. Même si ce n'est pas son écosystème, Microsoft prend soin d'Outlook sur Mac, l'entreprise propose régulièrement des mises à jour visant à éliminer les bugs, mais aussi à améliorer son application !

Microsoft Outlook lance les profils

L'application officielle du client de messagerie Outlook pour Mac a fait l'objet d'une importante mise à jour, récemment publiée par Microsoft. La fonction Profils introduite permet aux utilisateurs de macOS de gérer facilement plusieurs comptes de messagerie sur un seul ordinateur.

Microsoft explique qu'avec cette approche, un couple ou une famille qui utilise le même ordinateur et la même session macOS pourront créer une distinction entre leurs différents comptes mail s'ils utilisent chacun l'application Outlook.



Autre utilité des Profils, c'est la possibilité de créer une séparation entre ses adresses mail, par exemple, vous pourrez définir un profil pour le travail et pour le côté personnel. Comme ça tout ne se mélangera pas et vous pourrez vous concentrer exclusivement sur les mails personnels quand vous êtes en week-end ou en vacances.

Voici ce qu'explique Microsoft dans son billet de blog, l'entreprise annonce même une prise en charge par Siri :

Dans Outlook Mac, vous pouvez maintenant créer des profils - par exemple, un pour votre compte professionnel et un autre pour votre compte personnel. Vous pouvez ensuite sélectionner votre profil professionnel et Outlook ne vous dérangera pas avec les notifications de vos comptes de messagerie personnels. De même, si vous sélectionnez votre profil personnel à la maison, Outlook ne vous dérangera pas avec les e-mails liés au travail. D'un simple clic ou en appuyant sur les touches Ctrl+Tab, vous pouvez basculer entre les profils Outlook en quelques secondes. Vous pouvez même automatiser la commutation avec l'automatisation de Siri. Passer à mon profil personnel tous les soirs de la semaine après 18 heures, puis revenir à mon profil de travail à 8 heures n'est qu'un exemple.

Comment créer un nouveau profil sur Outlook ?

Vous êtes sur l'interface Outlook de macOS et vous ne savez pas où aller pour créer un profil selon vos adresses mail ?

Voici le chemin à suivre pour créer un ou plusieurs profils :

Cliquez sur l'icône Globe dans la barre de navigation sur le côté gauche de la fenêtre de l'application. Suivez les étapes pour créer votre profil (ou vos profils). Une fois les profils créés, vous pouvez les voir dans la barre de navigation.

Des options de personnalisation par profil seront proposées, vous pourrez par exemple définir l'apparence ainsi que la thématique de couleurs.

Microsoft précise que la création de profil ne fonctionnera que si vous possédez minimum la version 16.70 d'Outlook sur macOS.

Télécharger l'app gratuite Microsoft Outlook