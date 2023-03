Microsoft propose gratuitement Outlook pour Mac

Microsoft a annoncé aujourd'hui que son client de messagerie Outlook est désormais gratuit sur Mac, et qu'un abonnement ou une licence Microsoft 365 n'est plus nécessaire. Une très bonne nouvelle puisque l'outil du géant de Redmond est complet, plus que Mail d'Apple.

L'utilisation d'Outlook pour Mac est désormais gratuite

Si vous ne connaissez pas Outlook (est-ce possible ?), ce dernier prend en charge plusieurs fournisseurs de messagerie en plus de Hotmail, Outlook et autre MSN, notamment Gmail, iCloud et Yahoo Mail. Parmi ses atouts, notons la boîte de réception unifiée, la fonctionnalité de recherche universelle, le calendrier interactif, Handoff qui permet de permuter à la volée entre iOS, iPadOS et MacOS ou encore l'optimisation pour les puces maisons d'Apple, les M1 et M2.

Outlook vous permet de gérer facilement votre journée, de trier vos courriels, de lire les informations, d'accepter des invitations, suivre vos commandes et bien plus encore.

Les consommateurs peuvent désormais utiliser Outlook gratuitement sur macOS, sans abonnement ni licence Microsoft 365.

Parmi les nouveautés à venir, Microsoft annonce les nouveaux Profils Outlook qui vous permettront de connecter vos comptes de messagerie à l'expérience Concentration d'Apple. Avec les Profils Outlook, vous ne recevrez pas de notifications indésirables au mauvais moment, ce qui vous permettra de rester concentré sur votre courriel de travail important, sans être distrait par votre courriel personnel.

Pour mémoire, Microsoft a remanié Outlook sur macOS en 2020, et l'app prend en charge les widgets du centre de notification, Handoff entre macOS et iOS, et plus encore.



Outlook pour Mac est disponible gratuitement sur le Mac App Store en suivant le lien ci-dessous :

Télécharger l'app gratuite Microsoft Outlook