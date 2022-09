Pixelmator Pro 3.0 sur Mac introduit 200 modèles et 16 mockups

La dernière mise à jour 3.0 de Pixelmator Pro propose une toute nouvelle façon de créer des modèles réutilisables pour vos projets graphiques. La nouvelle version est livrée avec 200 modèles de conception et de maquettes, et les fonctions intégrées permettent aux utilisateurs de créer les leurs.

Couleurs centralisées

Les couleurs utilisées dans un document Pixelmator sont maintenant centralisées, sous un nouveau bouton Couleurs du document dans la barre d'outils. Il suffit de modifier une couleur partagée dans ce panneau pour changer toutes les références à cette couleur dans votre projet en une seule fois.

Lorsque vous travaillez avec des modèles ou des maquettes, essayez des palettes de couleurs alternatives créées spécifiquement pour chaque modèle afin de voir laquelle convient le mieux à votre design.

Pixelmator Pro génère automatiquement des palettes de couleurs en utilisant les couleurs des éléments styles, formes, texte et effets dans un design particulier.

Recolorez rapidement votre composition en modifiant, ajoutant ou supprimant des couleurs d'une palette.

Vous pouvez facilement dupliquer, copier et coller des palettes entre documents, ou les supprimer.

200 modèles

L'application est désormais livrée avec 200 modèles intégrés dans le nouveau navigateur de projet, qui tirent parti de ces capacités. Il existe une grande variété de styles, notamment des modèles d'affiches, des formats carrés et portraits partageables sur les médias sociaux et des maquettes de captures d'écran avec des cadres d'appareils Apple pour Mac, iPad et iPhone, dont le dernier iPhone 14 pro. Les modèles groupés sont de très haute qualité et sont regroupés par marque.

Trouvez des modèles pour un large éventail de formats différents, notamment des affiches, des messages sur les médias sociaux, des CV, etc.

Utilisez des modèles de marque pour créer sans effort une identité visuelle accrocheuse pour votre marque personnelle ou votre entreprise.

Remplacez rapidement le contenu de l'espace réservé à l'aide de commandes sur le canevas et observez comment vos images ou votre texte personnalisés s'intègrent parfaitement aux modèles préfabriqués.

Transformez l'apparence d'un design en quelques secondes en utilisant des éléments alternatifs formes, effets et illustrations conçus exclusivement pour chaque modèle.

Le navigateur de modèles a été remanié et vous permet de parcourir facilement les collections de modèles, d'afficher des aperçus de modèles et d'effectuer des recherches.

Vous pouvez rechercher des modèles spécifiques par leur nom ou saisir des mots-clés pour afficher des modèles connexes.

Utilisez le nouveau navigateur de préréglages pour parcourir plus facilement les préréglages de taille d'image, gérer les collections de préréglages et modifier l'orientation du document.

Création de modèles

Les fonctions de création de modèles permettent de marquer le contenu d'un calque particulier comme étant remplaçable, ce qui ajoute un petit bouton plus permettant de remplacer une image par une autre en un seul clic. Vous pouvez également définir un groupe prédéfini d'alternatives et Pixelmator présentera à l'utilisateur du modèle un menu d'options parmi lesquelles choisir.

Les mockups

Trouvez 16 maquettes entièrement personnalisables pour des appareils tels que Mac, iPad et iPhone, et des formats d'impression, notamment des affiches, des couvertures de livres, etc.

Ajustez rapidement l'éclairage ou recolorez les objets dans les maquettes pour trouver l'aspect qui convient le mieux à votre conception.

Remplacez les images de remplacement par des conceptions enregistrées dans des formats d'image ordinaires et des formats de document multicouches, notamment PXD, PSD et SVG.

Édition assistée par l'intelligence artificielle

L'éditeur concurrent de Photoshop offre également plusieurs nouveautés intelligentes :

Lorsque vous remplacez un contenu fictif qui ne devrait pas avoir d'arrière-plan, celui-ci est automatiquement supprimé de vos images.

Insérez automatiquement des images dont le placement et la composition sont les plus optimaux grâce au remplissage automatique.

Pixelmator Pro met à niveau les images à faible résolution en utilisant la fonction Super Résolution s'il détecte que leur qualité est trop faible.

Télécharger Pixelmator Pro

Les nouveaux modèles Pixelmator Pro sont disponibles dans le cadre d'une mise à jour gratuite dans le Mac App Store qui est disponible aujourd'hui. Pour les nouveaux clients, le prix de Pixelmator Pro est de 39,99 €. Vous trouverez de plus amples informations sur le site du développeur.

Télécharger Pixelmator Pro à 39,99 €