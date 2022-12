La mise à jour 3.2 de Pixelmator Pro sait retoucher les vidéos et Live Photos

La dernière mise à jour de Pixelmator Pro, l'application de retouche d'images pour Mac, vient d'ajouter la possibilité d'importer, de modifier et d'exporter des vidéos en utilisant tous les outils photo existants.



La nouvelle version Pixelmator Pro 3.2, connue sous le nom de Lumiere, est une mise à jour majeure qui permet d'utiliser l'application pour créer des vidéos, des GIF et des films d'animation.

Pixelmator Pro 3.2 est disponible

Pixelmator Pro 3.2 propose de nouveaux moyens incroyables de créer des designs avec une prise en charge complète des calques vidéo, ajoute la prise en charge des formats vidéo les plus courants, inclut de tout nouveaux modèles de vidéo et de médias sociaux, apporte des améliorations majeures à la prise en charge des documents Motion, et bien plus encore.

Simonas Bastys, développeur principal de l'équipe Pixelmator, a déclaré :

Avec l'ajout de fonctions d'édition vidéo dans Pixelmator Pro, il n'a jamais été aussi facile de réaliser des montages rapides sur des vidéos. Les utilisateurs peuvent effectuer tous les montages les plus importants - couper et recadrer les vidéos, ajuster leurs couleurs, les combiner avec du texte, des images et des formes, appliquer des masques, et faire bien plus encore - sans jamais quitter Pixelmator Pro.



Pixelmator Pro ne remplacera pas les outils de montage vidéo non linéaire tels que Final Cut Pro, DaVinci Resolve ou Adobe Premiere. Plutôt que de permettre à l'utilisateur de construire des séquences vidéo sur une ligne de temps, Pixelmator Pro permet effectivement au monteur de préparer un clip à utiliser dans un éditeur dédié.

Les vidéos au format MP4 ou MOV peuvent désormais être importées exactement comme une image. Une fois sur la toile de Pixelmator Pro, elle peut être recadrée, tournée, retouchée, etc. Toutes les fonctions d'édition d'image de l'application, y compris les masques d'écrêtage et les couches multiples, peuvent être utilisées avec la vidéo - et la vidéo peut être combinée avec des images.



Les clips finis peuvent ensuite être exportés dans de nombreux formats différents, notamment Apple ProRes, PNG et GIF. Elle permet également d'exporter des fichiers au format Motion 5, l'application d'animation d'Apple destinée aux monteurs vidéo.



La nouvelle mise à jour comprend également des modèles de vidéo, et permet d'ouvrir et de modifier des Live Photos.

Ce n'est pas la première fois que Pixelmator Pro ajoute des fonctionnalités pour aider les monteurs vidéo. En avril 2021, la version 2.0.8 de Pixelmator Pro a ajouté des LUT (Look Up Tables) personnalisées pour le travail vidéo.



Pixelmator Pro est disponible dans le Mac App Store où il coûte normalement 44,99 €. Une remise spéciale est toutefois prévue pour marquer le lancement de la nouvelle version, qui sera donc disponible au prix de 23,99 € pendant une courte période. La mise à jour reste gratuite pour les utilisateurs existants.

Télécharger Pixelmator Pro à 23,99 €