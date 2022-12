Handbrake 1.6 convertit les vidéos avec les codecs AV1 et VP9 10-bits

Le célèbre outil de conversion vidéo HandBrake a été mis à jour cette semaine avec quelques nouveautés intéressantes, notament la prise en charge des codecs AV1 et VP9 10 bits.



Créé à l'origine pour ripper des DVD (si vous ne comprenez pas cette phrase, c'est que vous êtes trop jeune), HandBrake est l'outil le plus facile d'accès pour convertir des vidéos dans différents formats, en grande partie grâce à ses pré-réglages qui sont pensés pour l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV et autres. Mieux, il est complètement gratuit et compatible Mac donc, mais aussi PC et Linux.

Handbrake passe en version 1.6

Avec la version 1.6.0, HandBrake que l'on a découvert en 2016 s'améliore à tous les niveaux. En premier lieu, on trouve la prise en charge de l'encodage vidéo AV1, VP9 10 bits, NVENC HEVC 10 bits et VCN HEVC 10 bits, de quoi augmenter considérablement la compatibilité avec les nouveaux formats. La mise à jour ajoute également la prise en charge de la profondeur de bit et de la profondeur de couleur élevées à divers encodeurs et filtres, ainsi que de nouveaux préréglages 4K AV1 et 4K HEVC.



Les propriétaires de Mac Apple Silicon peuvent désormais utiliser un profil spécial H.265 4:2:2 pour l'encodeur VideoToolbox qui tire parti des nouvelles puces M1 et M2. La mise à jour de l'application prend également en charge Intel Deep Link Hyper Encode pour augmenter les performances lors du travail avec plusieurs moteurs média QSV sur des ordinateurs basés sur Intel.



Comme si cela ne suffisait pas, HandBrake fonctionne désormais avec OpenBSD, tandis que la version Mac bénéficie de la prise en charge de Quick Look et de traductions dans davantage de langues, dont le japonais. En revanche, l'app a supprimé les pré-réglages VP8 qui sont désormais dépréciés.

Un outil complet

Pour mémoire, Handbrake permet donc de transformer n'importe quelle vidéo en fichier compatible avec le support de destination. Vous pouvez prendre un MKV, un AVI, un VP9, un AV1 ou autre HEVC et l'encoder en MP4, H264, H265, ... Mais Handbrake est également doué pour la conversion audio avec le support du MP3, de l'AAC ou encore du FLAC ou du DTS. Un outil complet qui propose une multitude de réglages pour affiner la sortie en termes de poids, qualité et plus encore.

Préréglages intégrés pour les appareils

Démarrez avec HandBrake en quelques secondes en choisissant un profil optimisé pour votre appareil, ou choisissez un profil universel pour des conversions standard ou de haute qualité. Simple, facile et rapide. Pour ceux qui veulent plus de choix, modifiez de nombreuses options de base et avancées pour améliorer vos encodages.

Sources d'entrée prises en charge

Handbrake peut traiter la plupart des fichiers multimédias courants et toutes les sources DVD ou BluRay qui ne contiennent aucune forme de protection contre la copie.

Formats de sortie

Conteneurs de fichiers : .MP4, .MKV et WebM

Encodeurs vidéo : AV1, H.265 et H.264, MPEG-4 et MPEG-2, VP8 et VP9

Encodage vidéo accéléré par le matériel en option

Encodeurs audio : AAC / HE-AAC, MP3, FLAC, AC3, E-AC3, Opus et Vorbis

Pass-thru audio : Pistes AC-3, E-AC3, FLAC, DTS, DTS-HD, TrueHD, AAC, Opus, MP3 et MP2.

Encore plus de fonctionnalités

Sélection de titres / chapitres et plages

Balayage par lots et mise en file d'attente des encodages

Marqueurs de chapitre

Sous-titres (VobSub, Closed Captions CEA-608, SSA, SRT)

Encodage vidéo à qualité constante ou à débit moyen

Prise en charge de VFR et CFR

Filtres vidéo : Désentrelacement, décombinaison, débruitage, détélécine, déblocage, niveaux de gris, espace colorimétrique, recadrage et mise à l'échelle.

Aperçu statique et vidéo en direct



Vous pouvez télécharger HandBrake 1.6 directement depuis le site officiel.

Télécharger Handbrake gratuitement sur Mac, PC et Linux