Pixelmator Pro peut supprimer une couleur sur les photos et les vidéos

Pixelmator Pro entend bien rester l'un des éditeurs d'images les plus populaires sur Mac avec une nouvelle version très intéressante. Après une version en décembre qui a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour supprimer les bandes de couleur des photos, l'application a été mise à jour cette semaine avec un nouvel outil "Supprimer la couleur". Avec cette nouvelle option, les utilisateurs peuvent facilement supprimer une couleur spécifique d'une image ou même d'une vidéo.

Quelles nouveautés dans Pixelmator Pro 3.3 ?

Pixelmator Pro 3.3 Mosaic propose un tout nouvel ajustement " Supprimer la couleur " pour éliminer rapidement la couleur des images et même des vidéos, de puissants ajustements " Clarté ", " Clarté sélective " et " Texture " pour améliorer intelligemment les détails fins des images, de nouveaux styles de traits et davantage d'options pour personnaliser les traits, de nouvelles façons d'enregistrer les modifications à l'aide de fichiers sidecar, et bien plus encore.

Comme le décrivent les développeurs dans un billet de blog, "Supprimer la couleur" est un "ajout puissant" à Pixelmator Pro qui aide les utilisateurs à se débarrasser de couleurs unies ou même de gammes entières de couleurs dans les images et les vidéos en quelques clics seulement, un peu comme l'option qui supprime d'un coup l'arrière-plan.

L'utilisation est encore une fois très simple : sélectionnez l'option "Supprimer la couleur", utilisez la pipette pour choisir une couleur, et c'est tout. La couleur que vous avez choisie disparaîtra automatiquement de l'image. Le résultat, selon l'équipe de Pixelmator, est "exceptionnellement lisse" avec des "transitions de très haute qualité entre les zones transparentes et opaques."



Pour un meilleur contrôle, les développeurs ont prévu trois commandes simples - Plage de couleur, Plage de luminance et Intensité - permettent aux utilisateurs de régler exactement la quantité de la couleur sélectionnée qui sera supprimée. Mais ce n'est pas tout.



La fonction de réglage des couleurs en fonction de la texture, qui a été introduite pour la première fois dans Pixelmator Photo, arrive maintenant dans Pixelmator Pro. Grâce à l'ajustement de la clarté et de la texture, les utilisateurs peuvent améliorer leurs photos avec des ajustements subtils. Il existe également des options pour régler la clarté et la texture, ainsi que les ombres et les hautes lumières.

Pixelmator Pro 3.3 ajoute également de nouveaux styles de tracé et la prise en charge des fichiers Sidecar, de sorte que vous pouvez ouvrir et modifier des images dans leur format d'origine, puis les enregistrer dans le même format, en préservant toutes les modifications non destructives et les calques. Les formats pris en compte sont JPEG, PNG, TIFF, WebP et HEIC.

Télécharger Pixelmator Pro

L'application est disponible sur le Mac App Store et coûte 60 euros. Les clients qui sont déjà passés à la caisse peuvent évidemment mettre à jour Pixelmator Pro gratuitement. Il convient de noter que Pixelmator propose également l'application Pixelmator Photo pour iPhone et iPad, en plus de l'application Pixelmator originale.

Télécharger Pixelmator Pro à 59,99 €