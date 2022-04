Apple publie la version 10.6.2 de Final Cut Pro avec une optimisation pour le Mac Studio

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Après la gigantesque mise à jour pour iMovie sur iOS et iPadOS, Apple propose ce soir une seconde mise à jour pour... Final Cut Pro sur macOS. La version 10.6.2 apporte plusieurs nouveautés, des changements et surtout une importante optimisation pour les Mac Studio. Découvrez ce que vous allez retrouver dans cette version.

Final Cut Pro 10.6.2

Apple met à disposition deux applications pour le montage vidéo, iMovie pour les utilisateurs qui veulent faire occasionnellement du montage pendant leur temps libre et Final Cut Pro pour ceux qui souhaitent une expérience plus professionnelle.

Vu le tarif élevé de Final Cut Pro (299,99€), Apple est aux petits soins avec cette application, l'entreprise met régulièrement à jour sa célèbre application en proposant diverses nouveautés, améliorations et optimisations. Depuis ce soir, les utilisateurs de Final Cut Pro peuvent télécharger la mise à jour 10.6.2.

À quoi s'attendre avec la nouvelle version de Final Cut Pro ?

Localisez rapidement les médias qui apparaissent plus d'une fois dans un projet à l'aide des plages de clips en surbrillance ou de l'index de la timeline.

Améliorez la clarté de la parole en ajustant le niveau de bruit de fond à l'aide de l'apprentissage automatique (nécessite macOS Monterey 12.3 ou version ultérieure).

Performances de lecture et de graphisme optimisées pour M1 Max et M1 Ultra sur le nouveau Mac Studio.

Importez des projets Magic Movie et Storyboard créés avec iMovie pour iOS version 3.0 dans la timeline.

Ajoute la prise en charge de la langue coréenne.

À noter que l'activation de l'isolation vocale peut être légèrement difficile à trouver la première fois, il faudra que vous mettiez en surbrillance un clip dans la timeline et cocher l'option Isolation vocale dans la section audio.

Télécharger Final Cut Pro à 299,99 €