Apple publie la mise à jour 3.0 de iMovie sur iOS et iPadOS, découvrez les nouveautés !

iMovie est sans aucun doute l'application parfaite pour les amateurs de montage vidéo, les possibilités sont nombreuses pour créer un diaporama à votre travail, un film résumant vos merveilleuses vacances... Aujourd'hui, iMovie se voit renforcer sur iPhone avec une nouvelle mise à jour qui apporte une liste de nouveautés !

iMovie reçoit une mise à jour sur iOS

L'ensemble des propriétaires d'iPhone et d'iPad peuvent télécharger gratuitement l'application iMovie sur l'App Store, ils ont l'accès à une multitude de fonctionnalités qui offriront un large choix pour exprimer sa créativité.

Dans une récente mise à jour, Apple propose de nouveaux projets vidéos baptisés "Storyboard" et "Film magique", le géant californien a également ajouté 13 nouveautés et changements majeurs pour optimiser l'expérience utilisateur.

La liste des nouveautés de la nouvelle version d’iMovie

Commencez, apprenez et laissez-vous inspirer par deux nouveaux types de projets vidéo : Magic Movie et Storyboards

Créez un film magique pour créer et partager instantanément des vidéos personnalisées avec des titres, des transitions et de la musique en quelques clics

Sélectionnez un album de photos et de vidéos, et Magic Movie créera une vidéo soignée en utilisant vos médias

Commencez par un projet de storyboard pour améliorer vos compétences en narration à l'aide d'un modèle qui vous guide tout au long du processus de réalisation vidéo.

Choisissez parmi 20 storyboards pour des projets vidéo courants tels que Cooking, DIY, Q&R, Product Review et Book Report

Personnalisez et organisez votre vidéo de storyboard en ajoutant, en réorganisant et en regroupant les clichés dans la liste de prises de vue flexible

Apprenez différents types de techniques de cadrage vidéo et de narration avec les conseils de prise de vue fournis dans chaque type de storyboard

Enregistrez des vidéos ou prenez des photos directement dans chaque clip d'espace réservé Storyboard, ou ajoutez des médias à partir de votre photothèque

Améliorez votre vidéo Magic Movie ou Storyboard avec 20 styles dynamiques qui incluent des mises en page de titres, des polices, des filtres, des palettes de couleurs et de la musique

Allez plus loin en éditant des clips avec des outils tels que couper, diviser et accélérer le clip

Appliquez des traitements de titre, enregistrez la narration en voix off ou ajustez l'effet de profondeur de champ dans les clips vidéo en mode cinéma* pour personnaliser davantage vos vidéos

Importez des projets Magic Movie et Storyboard dans une timeline dans iMovie pour Mac ou Final Cut Pro pour aller plus loin dans votre projet

Enregistrez des vidéos de films magiques et de storyboard dans votre photothèque, envoyez-les à vos amis et à votre famille via Messages ou Mail, ou partagez-les avec vos abonnés sur les médias sociaux

À noter que pour installer iMovie avec la version 3.0, il faut obligatoirement un iPhone ou iPad exécutant minimum iOS 15.2 et iPadOS 15.2, une mauvaise nouvelle pour les anciens appareils non éligibles !

