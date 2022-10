Safari 16.1 prend en charge Passkeys, les Web Push, le survol de l'Apple Pencil et bien plus

Parallèlement à macOS Ventura, iOS 16.1 et iPadOS 16.1, Apple a présenté Safari 16.1, une nouvelle version majeure qui apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités au navigateur sur les plateformes d'Apple. Safari 16.1 est intégré à iOS 16.1, iPadOS 16.1 et macOS 13 Ventura, mais il est également disponible sur macOS Monterey et macOS Big Sur en téléchargement séparé.

Les push web sur Safari

La mise à jour inclut tout d’abord les "Web Push" pour macOS Ventura, permettant aux sites web et aux applications web d'envoyer des notifications en utilisant les mêmes normes que les autres navigateurs comme Chrome ou Firefox. Les notifications peuvent être diffusées même lorsque Safari n'est pas en cours d'exécution, et gérées dans le Centre de notifications. C’est un pas en avant pour les développeurs qui devaient jusqu’à présent utiliser d’autres systèmes spécifiques pour Safari.



La fonctionnalité "Web Push" qui a déjà été mise en œuvre pour une application web ou un site web fonctionnera automatiquement dans Safari, et elle utilise le même service de notification Push d'Apple qui alimente le push natif sur les appareils Apple.

Découvrez Passkeys

Avec Safari 16.1, les clés de sécurité peuvent être utilisées sur les iPads et les Macs fonctionnant sous iPadOS 16, macOS Ventura, macOS Monterey et macOS Big Sur, en plus des appareils fonctionnant sous iOS 16. Les passkeys sont conçus pour remplacer les mots de passe, et des sites web comme Apple et PayPal proposent déjà en place un support.

Le survol de l’Apple Pencil

Pour les nouveaux iPad Pro M2, Safari 16.1 ajoute la prise en charge du survol avec l’Apple Pencil, une fonctionnalité qui permet à l'écran de l'iPad Pro de détecter le stylet lorsqu'il se trouve à une distance maximale de 12 mm. Dans Safari 16.1, les utilisateurs pourront voir les états de survol pour les liens, les animations, et plus encore sans toucher l’écran. Un aperçu bien pratique.

Stage Manager

Vous le savez, iPadOS 16 introduit une expérience multitâche entièrement nouvelle avec Stage Manager. Cela signifie que les fenêtres de Safari sur iPadOS peuvent être redimensionnées en fonction de nombreuses tailles et rapports d'aspect différents. Les techniques de conception web réactive, notamment l'utilisation des requêtes média CSS et des requêtes de conteneur, sont essentielles pour gérer les multiples affichages tablettes, téléphones et ordinateurs.

Les autres changements

Parmi les autres nouveautés de Safari 16.1 figurent des améliorations pour les captures d'écran qui nécessitent le consentement utilisateur, des changements pour la partie publicité avec SKAdNetwork et bien d'autres choses encore, dont tous les détails sont disponibles dans le billet de blog WebKit d'Apple.