WhatsApp sur macOS prend en charge nativement les puces Apple

Bonne nouvelle pour les propriétaires de Mac M1 et M2, de plus en plus d'applications osent la prise en charge des puces d'Apple. C'est le cas de WhatsApp, la célèbre messagerie instantanée de Meta a décidé d'offrir une expérience optimale aux utilisateurs macOS.

Après la bêta, la prise en charge des puces M1 et M2 dans la version officielle

Le 12 juillet 2022, l'équipe de WhatsApp annonçait aux testeurs via TestFlight l'arrivée d'une nouvelle mise à jour visant à améliorer WhatsApp sur Mac. À cette période, la messagerie instantanée expliquait que ses développeurs travaillaient sur une prise en charge des puces M1 et M2 conçues par Apple.

L'objectif de l'application était d'offrir une expérience plus stable et plus fluide aux utilisateurs des Mac concernés !



Après une longue période de bêta, WhatsApp optimisé pour les Mac M1/M2 est enfin accessible à tous les utilisateurs qui le souhaitent. Pour cela, il suffit soit de mettre à jour l'application via l'App Store ou télécharger WhatsApp sur le site officiel.

Jusqu'ici, WhatsApp proposait aux utilisateurs des Mac M1 et M2 une version Intel électronique via Rosetta 2, ce qui pouvait parfois créer des lenteurs à l'ouverture de l'application, lors du changement des conversations, au moment d'accéder aux emojis... De plus, quand une application n'est pas optimisée pour le processeur, elle a tendance à consommer plus d'énergie.



L'optimisation de WhatsApp pour les puces d'Apple concerne bien évidemment les puces M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro et M2 Max. Si vous possédez l'un de ces Mac, attendez-vous à une expérience complètement différente lorsque vous utiliserez WhatsApp après avoir installé la dernière mise à jour !