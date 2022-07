WhatsApp teste une version macOS avec prise en charge des puces Apple

Depuis qu'Apple a abandonné Intel en se lançant dans ses puces maison pour Mac, le géant californien a encouragé tous les développeurs de macOS à prendre en charge nativement ses nouvelles puces. Pour l'utilisateur, cela optimise les performances grâce à un code qui devient plus stable et sans surprise plus efficace sur le CPU.

WhatsApp Desktop bientôt la prise en charge native des puces M1/M2

Pour la première fois, WhatsApp publie une nouvelle version bêta de son application sur macOS qui intègre la prise en charge native du silicium d'Apple, pour certains utilisateurs Mac.

Les fidèles de WhatsApp qui sont inscrits sur le programme de bêta peuvent installer dès maintenant la dernière version sur leur Mac depuis l'application TestFlight, l'endroit où vous retrouvez toutes les bêtas de vos apps préférées.



Une version native de WhatsApp pour Mac n'a pas été publiée sur les Macs siliconés d'Apple depuis 2020, en raison de la capacité de Rosetta 2 à exécuter la version Electron basée sur Intel. Sur les ordinateurs avec les puces M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra et M2, WhatsApp va bientôt fonctionner plus rapidement et consommer moins de ressources.

Comme le note le site WABetaInfo, quelques modifications sont aussi à retrouver dans cette bêta sur TestFlight. On remarque un changement majeur au niveau de l'interface, l'application de messagerie instantanée a ajouté une barre latérale à gauche de l'écran pour que les utilisateurs obtiennent un accès intelligent aux chats, aux appels, aux messages archivés, aux messages importants ou encore aux réglages.



On retrouve dans cette mise à jour un esprit "Mac" qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici dans WhatsApp qui avait toujours fait le choix de reprendre un design identique à l'application iOS.

Pour le moment, il n'y a pas de date officielle pour le lancement de cette version native avec la puce M1. Toutefois, quand on compare à certaines bêtas organisées par WhatsApp dans le passé, on sait que celles-ci peuvent durer parfois plusieurs semaines avant d'être mise en ligne pour tous les utilisateurs.

À noter qu'avant l'arrivée au statut de bêta, les équipes de WhatsApp qui travaillent quotidiennement sur Mac ont testé cette nouvelle version pendant quasiment 1 mois complet. Ce qui veut dire qu'il a dû y avoir une masse de bugs et d'instabilité qui ont été remontés, ce qui permettrait peut-être d'accélérer la phase de bêta actuelle.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Desktop