Firefox lance la version 103 sur macOS avec la prise en charge du 120 Hz

Les développeurs de Firefox ont travaillé dur tout le mois de juillet pour proposer l'une des versions les plus attendues par les propriétaires de Mac avec écran ProMotion. La version 103 qui est désormais disponible permet la prise en charge du taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz présent sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces actuellement commercialisés.

Une navigation plus fluide et confortable

Selon les notes de publication de Mozilla, la version actuelle de Firefox 103 améliore les performances sur les écrans dont la fréquence de rafraîchissement est de 120 Hz ou plus, ce qui devrait donner un petit coup de pouce aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés de la technologie d'affichage ProMotion.



Cette nouvelle initiative de Mozilla va permettre de bénéficier d'un défilement de page plus fluide sans impacter l'autonomie de votre MacBook Pro. En effet, l'écran ProMotion est configuré pour utiliser une fréquence de rafraîchissement adaptative qui devient plus faible lors de la lecture d'un site Web statique, mais qui devient plus rapide pour les sessions de jeux, le défilement d'une page et d'autres activités où une fréquence de rafraîchissement plus élevée permet d'obtenir un contenu plus fluide.

Au-delà de la prise en charge du 120 Hz, la version 103 de Firefox embarque une meilleure réactivité sur macOS pendant les périodes de forte charge du processeur. Pour ce faire, il adopte une API de verrouillage contemporaine.



Derniers points, les développeurs Mozilla ont également inclus :

La prise en charge des sous-titres sur des services comme Tubi, Hotstar, Dailymotion, SonyLIV ou encore Funimation.

La modification de la taille de la police dans les sous-titres à partir d'une fenêtre Picture-in-Picture.

Les PDF incluent désormais des champs en surbrillance dès que le champ est obligatoire à remplir

En plus de ces améliorations, on retrouve aussi un tas de correctifs de bugs et de failles de sécurité qui étaient présents depuis plusieurs versions de Firefox sur macOS.

Comment mettre à jour Firefox sur macOS ?

Officiellement, le navigateur internet se met à jour automatiquement, cependant, si ce n'est pas le cas, vous pouvez forcer l'installation de la mise à jour de cette manière :