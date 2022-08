Shazam sur macOS : nouvelle icône et prise en charge de la puce M1/M2

Nous sommes des millions quotidiennement à nous servir de Shazam pour obtenir le titre et le nom de l'artiste, de la musique qu'on vient d'entendre. Que ce soit sur iPhone, l'iPad ou encore le Mac, Shazam est un succès mondial sur tous les appareils. Racheté par Apple en 2018, Shazam concentre ses évolutions essentiellement sur les produits Apple, d'ailleurs, la dernière mise à jour sur macOS nous le prouve encore !

Shazam prend en charge les puces M1 et M2

Jeudi, une mise à jour modeste, mais significative de la version macOS de Shazam, a été publié. L'application fonctionne désormais en mode natif sur les Mac dotés des processeurs M1 et M2 et dispose d'une nouvelle icône en plus d'être entièrement compatible avec le Silicium d'Apple.

Les utilisateurs qui effectuent une mise à jour vers la version la plus récente de l'application macOS de Shazam (2.11) remarqueront d'abord une nouvelle icône. L'icône système adhère dorénavant aux exigences introduites avec macOS Big Sur, qui donne aux icônes système un mélange de profondeur et d'ombre.



L'autre bonne nouvelle de la version 2.11 de Shazam, c'est la prise en charge native des puces M1 et M2 présents dans les dernières générations de Mac. Depuis le début, l'application Shazam sur macOS se servait de la technologie Rosetta qui apportait une "traduction" non optimisée des applications Intel vers une architecture ARM.

Vous allez maintenant me dire, mais quel intérêt d'une prise en charge des puces M1 et M2 pour une application macOS ?

Il y a deux avantages majeurs qui profiteront directement aux utilisateurs :

L'autonomie : l'app consommera moins d'énergie (ce qui est important pour les propriétaires de MacBook), car la traduction en temps réel pour les puces Apple n'est plus d'actualité.

: l'app consommera moins d'énergie (ce qui est important pour les propriétaires de MacBook), car la traduction en temps réel pour les puces Apple n'est plus d'actualité. La performance : avec une prise en charge native, les applications macOS deviennent plus performantes, elle peut tirer parti de tout ce qu'une puce M1 ou M2 peut offrir.

Bien sûr, l'abandon de la technologie Rosetta pour prendre en charge les puces Apple ne changera pas beaucoup de choses sur une application comme Shazam où l'utilisation est rapide. Toutefois, quand cela arrive sur une application plus gourmande et où on passe plus de temps comme une app de montage vidéo, de retouche photo... On sent aussitôt la différence !



Du côté d'iOS, l'app Shazam pour iPhone a été mise à jour le mois dernier afin que son historique soit en phase avec la fonction de reconnaissance musicale d'iOS. En outre, l'application affiche désormais des informations complètes sur les concerts et les tournées des artistes que vous avez shazamé.

