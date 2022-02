Edison Mail se met à jour sur Mac avec une prise en charge native de la puce M1

Il y a 21 min

Applications Mac

Julien Russo

Réagir



Parce qu'il n'y a pas que l'application Mail d'Apple sur Mac et qu'il existe une tonne d'alternatives à l'interface plus épurée et mieux pensée, Edison Mail figure parmi les meilleurs clients mails sur macOS. Les développeurs de l’app viennent d'annoncer le lancement d'une mise à jour, celle-ci prend enfin en charge nativement les Mac avec la puce M1. D'autres nouveautés sont également incluses.

Edison Mail reçoit une mise à jour

Les utilisateurs d'Edison Mail sur Mac peuvent télécharger dès maintenant une nouvelle mise à jour de leur application mail préférée. C'est une grande étape pour ce populaire client mail, les développeurs ont informé que l'app macOS prend désormais en charge nativement les Mac qui possèdent la puce M1, M1 Pro et M1 Max.



Cette nouveauté permettra de proposer aux propriétaires des Mac concernés une meilleure expérience au niveau de la fluidité et de la réactivité globale sur l'app, grâce à la prise en charge native, Edison Mail va pouvoir tirer parti des performances qu'apportent les puces M1.

Si vous êtes l'un des heureux propriétaires de l'un des produits Apple qui offre le passage des processeurs Intel aux puces Silicon d'Apple, vous êtes probablement à la recherche des meilleures applications pour Mac M1. Aujourd'hui, Edison Mail pour Mac a publié une toute nouvelle version de son application optimisée pour M1 afin que vous puissiez profiter du meilleur de notre application de messagerie sur votre machine plus rapide et plus fluide.

Dans son communiqué, Edison Mail reconnait qu'en deux ans d'existence sur le Mac App Store, l'application a été téléchargée énormément de fois. D'après une étude réalisée en interne, 16% des utilisateurs aux États-Unis consultent leur mail régulièrement depuis un ordinateur sous macOS.

Les autres nouveautés de cette mise à jour

Si vous êtes en train de vous dire "ça ne m'intéresse pas, j'ai toujours un Mac avec le processeur Intel de toute façon", cette mise à jour d'Edison Mail vous concerne aussi. Les développeurs ont ajouté de nouvelles fonctionnalités :

Une boîte de réception unifiée (si vous avez plusieurs comptes mails enregistrés).

Le désabonnement des newsletters en un clic, plus besoin de faire "se désabonner" en cliquant à la fin de chaque mail.

Le blocage des pixels-espions dans les mails qui contiennent des images. Pour rappel, ce système est extrêmement populaire et permet de savoir si vous avez ouvert le mail.

L'intégration d'un mode sombre (capable de s'adapter automatiquement en fonction des paramètres du monde sombre de votre Mac).

D'autres nouveautés ont également été ajoutées, le communiqué ne les cite pas tous.

Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans le Mac App Store puis dans "Mise à jour", vous trouverez un bouton direct pour lancer le téléchargement puis l'installation de la nouvelle version.



Source

Télécharger l'app gratuite Edison Mail - Email