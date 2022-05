IINA : la version 1.3.0 débarque avec plusieurs nouveautés, dont la prise en charge du HDR

Depuis 3 ans, le lecteur vidéo open-source IINA propose une véritable alternative à VLC dans l'univers macOS. Les développeurs du lecteur publient chaque année une importante mise à jour qui apporte plusieurs innovations, il y a moins de 24h, la version 1.3.0 de IINA est sortie avec plus de 5 nouveautés et un tas de corrections pour améliorer l'expérience utilisateur.

IINA en version 1.3.0, c'est maintenant !

"Un lecteur multimédia moderne pour l'ensemble des utilisateurs macOS", voici comment IINA présente son solide concurrent à QuickTime d'Apple et VLC du projet VideoLAN.

Avec IINA, vous profitez de nombreux avantages dont un Dark Mode quand vous souhaitez lire l'épisode d'une série ou un film tard le soir, du picture in picture pour continuer à regarder votre vidéo pendant que vous surfez sur internet, d'un mode musique, des sous-titres en ligne...

Pour faire simple, IINA est probablement le meilleur lecteur vidéo actuellement disponible sur Mac, il est quasiment impossible de dire "ce lecteur vidéo ne correspond pas à mes attentes".



Pour attirer toujours plus d'utilisateurs, les développeurs ont décidé de passer au niveau supérieur en proposant plusieurs nouveautés !

Dans un post sur Github, les développeurs derrière IINA ont dévoilé plusieurs innovations disponibles dès maintenant :

Ajout de la prise en charge HDR pour le MacBook M1 Pro/Max 14 et 16 pouces

Ajout de la mise à jour des métadonnées du Finder "Date d'ouverture"

Ajout d'une notification OSD lorsque File Loop est activée

Ajout de la prise en charge de la préférence d'accessibilité aux mouvements de macOS

Vous pouvez maintenant utiliser les touches Haut/Bas et Entrée pour naviguer dans la fenêtre d'accueil

Ajout de la prise en charge du téléchargement de sous-titres à partir de sous-titres ouverts lors du streaming

La version 1.3.0 embarque également un total de 29 correctifs qui pouvaient gêner l'utilisation. On constate une correction liée à la gestion de l'alimentation de macOS, la correction d'une erreur fatale quand les informations vidéo n'étaient pas disponibles ou encore la correction des plantages à répétition dans le code OpenGL.



IINA qui est développée dans le langage de programmation Swift est entièrement gratuite et en open-source sous licence GPLv3 comme nous vous le rapportions il y a trois ans lors de la sortie de la version finale. Le lecteur de vidéo est traduit en plus de 20 langues pour atteindre le maximum d'utilisateurs à travers le monde.

IINA, c'est aussi l'un des lecteurs vidéos les plus complets en ce qui concerne la lecture des fichiers multimédias, l'application macOS peut également lire une grande variété de flux en ligne.

Pour l'utiliser quotidiennement à la rédaction, on peut vous dire que vous oublierez vite QuickTime et VLC. IINA est une pure merveille en ce qui concerne la fluidité et la lecture des fichiers, en 2 ans d'utilisation, IINA ne nous a jamais dit qu'il n'était pas possible de lire un type de format en particulier.



