Microsoft OneDrive prend en charge les Mac Apple Silicon

Il y a 3 mois, on apprenait que la synchronisation OneDrive de Microsoft serait bientôt optimisée pour les utilisateurs de Mac M1. Cette nouvelle avait été révélée grâce à un programme de bêta accessible aux membres Microsoft Insiders. Aujourd'hui, l'essai est terminé et l'application se met à jour avec une belle surprise.

OneDrive ajoute la prise en charge native des puces M1

Lors de l’annonce des puces M1, Apple avait demandé aux développeurs macOS de préparer et de sortir une mise à jour prenant en charge nativement ces nouvelles puces, si le message a été compris dès le début par certaines applications, pour d'autres comme Microsoft OneDrive, ça a pris un peu plus de temps.



Heureusement, comme on dit... Mieux vaut tard que jamais !

Les utilisateurs OneDrive sur macOS peuvent aujourd'hui télécharger la dernière version de l'app (22.022), celle-ci est maintenant optimisée pour les puces M1, M1 Pro et M1 Max.

Sur le blog dédié à OneDrive, Microsoft déclare :

Nous sommes ravis d'annoncer que la synchronisation OneDrive pour macOS fonctionnera désormais nativement sur la puce Apple. Cela signifie que OneDrive tirera pleinement parti des améliorations des performances de la puce Apple. Nous savons que c'est une fonctionnalité tant attendue et très demandée, et nous sommes ravis de la rendre généralement disponible à partir de la version 22.022.

Comme dit dans la note de Microsoft, une prise en charge native des puces M1 permet de proposer de meilleures performances, une fluidité optimale et une meilleure gestion de l'énergie, ce dernier point est une bonne chose pour les propriétaires de MacBook.



Pour télécharger cette nouvelle version, il vous suffit de passer par le Mac App Store puis de vous rendre dans la catégorie "Mise à jour".



