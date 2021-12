La synchronisation OneDrive bientôt disponible sur Mac M1

Hier à 21:00

Applications Mac

Alexandre Godard

Réagir



Microsoft a souvent du retard mais fini toujours par mettre à jour ses services. C'est ainsi que l'on apprend par l'un des employés de la marque que OneDrive sera bientôt optimisé pour les Mac M1. Doucement mais sûrement...

OneDrive x M1

Depuis la sortie des premiers Mac M1 il y a plus d'un an maintenant, tout le monde travaille d'arrache-pied afin de rendre son logiciel, son application, compatible et optimisé(e) avec ces machines. En douze mois, le travail accompli a été monstrueux et la plupart prennent dorénavant en charge les Mac M1.

Du côté de Microsoft et de OneDrive, on prend son temps même si les choses devraient bientôt bouger. Comme l'a démontré un employé de Microsoft, la synchronisation immédiate du Mac au cloud sur OneDrive arrive d'ici quelques jours en avant-première pour les membres Insiders.



Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, il faudra malheureusement patienter encore un bon bout de temps car Microsoft n'est pas réputé pour être l'un des plus rapides sur ce point. Si en revanche vous êtes Insiders, vous devriez voir apparaître une nouvelle icône dans les paramètres d'ici la fin de semaine.



Il était temps pour Microsoft car du côté de la concurrence, Google a déjà fait le boulot et propose une version de Google Drive optimisée pour les Mac M1.