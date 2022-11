myCANAL va bientôt lancer une application sur Mac

myCANAL vient de terminer son application pour Mac. Avant de la mettre en ligne, elle propose à quelques abonnés de l'essayer via une bêta-test. L'occasion d'avoir un retour client et de fignoler les derniers détails avant le grand lancement.

L'app myCANAL arrive sur Mac

Canal + vient d'annoncer la finalisation de son application myCANAL pour Mac. Après des années d'attente, l'application est désormais sur le point d'être lancée pour le grand public.



Pour s'assurer que tout fonctionne correctement, la société invite les volontaires à s'inscrire via un formulaire pour participer à une bêta-test en avant-première. Les premiers inscrits auront accès à cette nouvelle formule de consommation.



Les prérequis pour l'inscription sont un Mac sous macOS Monterey au minimum, un abonnement au service et une envie de partager son avis avec l'équipe bêta et les autres bêta-testeurs.

Cette nouvelle application sera un petit confort supplémentaire pour les consommateurs de myCANAL sur Mac. L'accès via le web est pratique, mais la fluidité de l'app risque d'en satisfaire plus d'un(e).

Il sera bien évidemment possible de retrouver toutes les fonctionnalités présentes sur iPhone et iPad comme le Multi-Live, le Picture in Picture, le mode Expert ou encore le téléchargement des vidéos pour la lecture sans connexion.



Le lancement officiel semble prévu pour 2023.

Télécharger l'app gratuite myCANAL