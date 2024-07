Bientôt plus facile d'installer Audio Hijack sur son Mac

L'enregistreur-éditeur Audio Hijack va bientôt recevoir une énorme mise à jour lui permettant de revoir de fond en comble son processus d'installation. Jugé pénible par son PDG en personne, il va très prochainement recevoir une mise à jour qui doit changer la vie aux nouveaux arrivants.

Audio Hijack : une installation grandement simplifiée



Paul Kafasis, PDG de Rogue Amoeba, annonce dans son dernier article de blog qu'il sera bientôt plus facile d'installer ses applications dont Audio Hijack sur Mac. Une application réputée comme la meilleure pour enregistrer, sauvegarder et éditer un audio/son qui a par le passé été sauvée par Steve Jobs.



Actuellement, il est compliqué d'installer Audio Hijack sur un Mac Intel et encore plus difficile sur un Mac Apple Silicon. Suite aux nombreuses modifications apportées par Apple sur macOS chaque année, le processus d'installation nécessite plusieurs redémarrages et chargements de sécurité interminables.

Actuellement, un redémarrage ennuyeux est nécessaire pour être mis en marche sur les Mac basés sur Intel. L'installation est encore plus lourde sur les nouveaux Mac basés sur la puce M d'Apple, avec plusieurs redémarrages requis, ainsi qu'une modification de la "politique de sécurité" du Mac.



Cela a été un point de douleur notable, qui survient avant même qu'un utilisateur n'ait la chance d'essayer l'application. Il a été très frustrant pour nous de ne pas pouvoir faire mieux pour nos clients, et il ne fait aucun doute que cela a dissuadé les gens d'utiliser nos produits. Nous expédierons bientôt des mises à jour qui simplifient énormément les choses. En fait, Airfoil, Audio Hijack et Piezo disposeront d'une configuration sans installateur qui n'aura même pas besoin de votre mot de passe d'administrateur.



Pendant ce temps, Loopback et SoundSource utiliseront un nouveau plugin de capture audio appelé ARK qui ne nécessitera pas un seul redémarrage du système. Ce sera une amélioration incroyable de notre expérience utilisateur.



Un système d'installation qui devrait très prochainement changer et devenir bien plus fluide et léger, parole du PDG. À priori, il ne sera même plus nécessaire d'insérer le mot de passe administrateur pour installer Audio Hijack sur Mac. Les utilisateurs seront sûrement ravis d'apprendre cette nouvelle. Sans oublier, comme dirait le PDG, les nouveaux utilisateurs qui ne seront plus découragés par le processus d'installation.