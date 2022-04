L'éditeur Audio Hijack passe en version 4 sur macOS

Il y a 3 heures

Applications Mac

Alban Martin

Audio Hijack est l'une des meilleures applications pour sauvegarder, éditer et enregistrer vos fichiers audios. Avec cette toute nouvelle version, Audio Hijack 4 compte 107 nouvelles caractéristiques apportant à la fois de nouvelles fonctionnalités puissantes et de nouvelles interfaces pour que les utilisateurs de Mac puissent profiter de ce logiciel très apprécié des utilisateurs.

Quelles nouveautés pour Audio Hijack 4

Audio Hijack 4 apporte de nouveaux blocs avec de nouvelles fonctions, tout en améliorant les blocs existants. Par exemple, le bloc Mixer, qui est idéal pour les podcasters, les flux en direct et autres performances, permettra de mixer plus facilement jusqu'à cinq sources ensemble, avec des contrôles de volume et des fondus.



Selon le communiqué de presse, il existe également deux nouveaux effets audio offrant des commandes simplifiées pour des réglages sans effort. Magic Boost permet de renforcer les sons faibles sans augmenter les sons forts, ce qui est idéal pour les films d'action et autres contenus qui se veulent percutant. Simple Compressor réduit l'écart entre les sons faibles et forts, améliorant ainsi les microphones et d'autres éléments audio avec une configuration minimale.

Audio Hijack 4 apporte également des améliorations à l'interface utilisateur. Le changement le plus important est l'ajout d'un nouveau mode clair. Oui, le mode sombre était le seul et unique thème jusqu'à présent. Le logiciel s'adapte par défaut à l'apparence de votre système, mais vous pouvez toujours sélectionner le mode qui vous convient le mieux.



La barre latérale a été optimisée tandis que les enregistrements et les minuteurs sont désormais regroupés de manière logique avec leurs sessions individuelles.

Ce qui va intéresser les plus techniques d'entre nous, c'est le tout nouveau moteur JavaScript et une API qui permet de construire des flux de travail dans Audio Hijack. Cela dit, même si vous n'êtes pas développeur web, il existe des scripts intégrés qui s'intègrent à l'application Raccourcis d'Apple. Vous pouvez voir l'ensemble des 100 améliorations sur la page de l'éditeur.



Le développeur Rogue Amoeba indique que les propriétaires d'Audio Hijack 3 peuvent passer à la nouvelle version pour 29 $, tandis que ceux qui ont acheté l'ancien logiciel tout récemment peuvent le faire gratuitement. Une licence normale pour le logiciel coûte 64 $.



Voici pour terminer une vidéo de présentation de Audio Jack 4 qui détaille les nouveautés :