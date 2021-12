Infuse 7.3 sur macOS passe au niveau supérieur avec l'Audio Spatial

Infuse, c'est l'application de référence si vous souhaitez lire en HD vos contenus vidéos (films, séries...) hébergés sur un ordinateur ou un NAS distant. Pour continuer à attirer toujours plus d'utilisateurs, les créateurs d'Infuse s'adressent directement aux possesseurs d'AirPods Pro, d'AirPods 3 et d'AirPods Max. L'app macOS prend désormais en charge l'Audio Spatial... On en a déjà des étoiles dans les yeux !

Infuse 7.3 apporte l'Audio Spatial

À travers des mises à jour régulières pour améliorer la stabilité et les performances de l'application, Infuse ajoute parfois des nouveautés fort appréciées et attendues par la communauté.

C'est le cas avec l'Audio Spatial, une innovation audio prise en charge depuis plus d'un an par les AirPods Pro d'Apple, mais aussi par le casque AirPods Max.



Infuse explique dans son communiqué que grâce à l'ajout de cette fonctionnalité, l'immersion va être totale, car vous profiterez d'un son de cinéma tout autour de vous qui vous donnera l'impression d'être dans le contenu que vous regardez !



Le fonctionnement est simple, pendant que vous visionnez votre programme depuis votre Mac, il vous suffit d'appuyer sur le bouton AirPlay qui est localisé en bas à droite du lecteur.

Comme d'habitude, vous trouverez tous les appareils sur votre réseau qui sont capables de lire la piste audio en cours.

Vous n'aurez plus qu'à sélectionner votre équipement compatible Audio Spatial et de profiter de l'expérience audio exceptionnelle.

À noter qu'Infuse ne précise pas quel appareil est éligible à l'Audio Spatial, mais vous pouvez déjà vous dire qu'il est possible d'en tirer parti sur les AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max.

Infuse 7.3 prend en charge plus de versions HDR

Infuse est également compatible Dolby Vision et HDR, les créateurs affirment avoir longuement travaillé pour permettre d'afficher plus de variantes HDR. Ils expliquent :

Cela comprend l'ajout de la prise en charge de Dolby Vision (Profil 5) sur Mac, la prise en charge de Dolby Vision lors de l'utilisation de Picture-in-Picture (PiP), ainsi qu'une meilleure gestion de quelques fichiers qui ne fonctionnaient pas tout à fait correctement auparavant. Notre objectif est que lorsque vous appuyez sur PLAY dans Infuse, vous obteniez une belle image sur n'importe quel appareil que vous utilisez.

Autre bonne nouvelle dans Infuse 7.3, les intégrations Emby et Jellyfin profitent d'une nouvelle jeunesse, vous retrouverez une analyse et une synchronisation plus rapides avec des mises à jour plus fiables. Les utilisateurs ayant une ou plusieurs bibliothèques avec de nombreux titres vont avoir une expérience nettement plus optimale !



Plusieurs correctifs ont été apportés dans la nouvelle version : une navigation plus fluide et réactive, des améliorations dans la lecture des contenus (quelle que soit la qualité de celui-ci), une meilleure gestion de certains formats audio ainsi qu'une optimisation pour le fonctionnement avec macOS Monterey.



