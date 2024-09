Photomator passe au niveau supérieur sur Mac avec un nouvel explorateur de fichiers

Si vous êtes dans l'édition d'images et que vous travaillez régulièrement depuis un Mac, vous connaissez probablement l'incontournable application macOS "Photomator" qui nous vient tout droit des développeurs de Pixelmator. La populaire application a annoncé une évolution majeure pour les utilisateurs de Mac : un tout nouvel explorateur de fichiers !

Photomator évolue dans une nouvelle mise à jour

Avec sa dernière mise à jour (3.3), Photomator franchit un nouveau cap sur macOS, introduisant un explorateur de fichiers repensé qui promet d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur. Conçu pour tirer pleinement parti des technologies natives de macOS, cet explorateur offre une intégration fluide avec le système d'exploitation. Les utilisateurs bénéficient désormais d'une prise en charge complète du glisser-déposer, permettant d'importer rapidement des dossiers entiers ou des photos spécifiques dans l'application. Cette fonctionnalité rend la gestion de vos bibliothèques de photos plus intuitive et moins chronophage.



En plus de l'amélioration de l'interface de gestion des fichiers, Photomator 3.3 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour enrichir l'expérience utilisateur. Un menu de partage natif et une fonction de recherche ont été intégrés, rendant le partage de vos créations et la localisation de fichiers plus faciles que jamais. De plus, la compatibilité avec l'Apple File System (APFS) assure une gestion efficace de l'espace de stockage, en évitant la duplication inutile des images.

Accès et sauvegarde améliorés pour une flexibilité sans précédent

Une autre avancée grâce à cette mise à jour, c'est la capacité de Photomator à accéder aux médias stockés sur des lecteurs externes et des services cloud tels que Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive... Cette flexibilité permet aux utilisateurs de travailler avec des fichiers stockés dans divers emplacements, sans compromettre la rapidité ou la fluidité du processus d'édition. Mieux encore, Photomator conserve les modifications apportées aux médias, même lorsque le stockage externe est déconnecté puis reconnecté.



Bien sûr, l'édition de photos avec Photomator reste non destructive, garantissant que la photo originale est préservée indépendamment des changements générés. Cette approche permet aux utilisateurs d'expérimenter et de modifier leurs images sans crainte de perdre l'original.



La mise à jour améliore également la compatibilité et la synchronisation entre les versions macOS et iOS de Photomator, grâce à iCloud Drive. Les utilisateurs peuvent désormais s'attendre à une expérience plus cohérente lorsqu'ils passent d'un appareil à l'autre, avec toutes les modifications synchronisées parfaitement. Un détail qui fait toute la différence pour les utilisateurs qui sont au cœur de l'écosystème Apple.



Cette mise à jour 3.3 de Pixelmator sur macOS offre une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui renforcent sa position en tant qu'outil d'édition d'images de premier plan pour les utilisateurs Apple.

