Microsoft Teams ajoute l’Audio Spatial sur Mac et PC

Microsoft vient d’annoncer l’introduction de l’Audio Spatial sur sa plateforme Teams, l’entreprise rend cette fonctionnalité accessible à ses utilisateurs sur Mac et PC dès aujourd’hui. L’Audio Spatial est une technologie audio qui simule la position physique des interlocuteurs. Il donne l’illusion que les voix proviennent de leur position respective à l’écran, ajoutant une dimension supplémentaire à l’interaction. Selon Microsoft, cette fonctionnalité facilite la localisation de la personne qui parle, réduisant ainsi la fatigue souvent associée aux réunions en ligne.

L’audio spatial offre une immersion totale quand vous écoutez de la musique sur un service de streaming, mais aussi lorsque vous discutez avec d’autres personnes dans une conversation vidéo. Constatant que cette nouveauté est très appréciée, Microsoft vient d’ajouter l’Audio Spatial sur Microsoft Teams via Mac et PC !

