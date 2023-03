Microsoft Teams 2 est disponible sur Windows, bientôt sur Mac

Microsoft a lancé cette semaine un accès anticipé à la mise à jour majeure de son concurrent Slack. Teams 2 a été "réimaginé" sur la base des commentaires des utilisateurs dixit l'entreprise, la vitesse et la simplicité étant deux des priorités de la mise à jour. La toute nouvelle expérience est disponible en avant-première pour Windows, et le géant de Redmond précise qu'une version préliminaire pour Mac est également prévue dans les prochaines semaines. Est-ce enfin l'arrivée d'un vrai concurrent à Slack ? Teams étant toujours à l'ère de MSN d'un point de vue ergonomie et fluidité.

Teams 2 : enfin du mieux ?

Microsoft a annoncé la refonte de Teams dans un billet de blog. Depuis ses débuts en 2017, la société affirme que l'objectif de "Teams a toujours été de rassembler tous vos outils de communication et de collaboration en un seul endroit" et qu'elle offre maintenant une toute nouvelle expérience.

Nous avons écouté vos commentaires, ce qui nous a permis de réorganiser Teams de fond en comble. La nouvelle application repose sur des principes de rapidité, de performance, de flexibilité et d'intelligence. Elle offre des performances deux fois plus rapides tout en utilisant 50 % de mémoire en moins, ce qui vous permet de gagner du temps et de collaborer plus efficacement. Nous avons également rationalisé l'expérience utilisateur afin qu'elle soit plus simple à utiliser et qu'il soit plus facile de tout trouver au même endroit. Ces améliorations constituent également la base de nouvelles expériences révolutionnaires basées sur l'IA, telles que Copilot pour Microsoft Teams, annoncée au début du mois.

Microsoft explique que son objectif principal pour Teams 2 était de le rendre deux fois plus rapide tout en utilisant la moitié des ressources du système. Pour atteindre cet objectif majeur, il a fallu "investir dans la refonte de la plateforme afin d'optimiser l'architecture des données, du réseau, du chat et de la vidéo en termes de vitesse et de performance".

Bien que le travail d'optimisation ne soit pas terminé, des progrès considérables ont été réalisés avec la nouvelle application Teams, dont le temps d'attente du lancement et de la participation à une réunion ont déjà été divisés par deux lors de l'avant-première publique.

Plus simple

Pour atteindre cet objectif, l'entreprise explique qu'elle cherche toujours à offrir "une expérience plus simple, mais riche en fonctionnalités, à notre base d'utilisateurs diversifiée et en pleine croissance". Avec la nouvelle version de Teams, tout a été simplifié, qu'il s'agisse de la rédaction d'un message, des notifications, de la recherche, de l'organisation ou d'autres choses encore. Il est clair que c'était le point faible du logiciel, Microsoft n'étant pas le champion de l'ergonomie.

Plus souple

Enfin la connexion multi-comptes. Pour cela, Microsoft indique avoir mis à niveau "notre modèle d'authentification, nos systèmes de synchronisation et de notification afin d'offrir une expérience transparente et cohérente". Il est également plus facile de travailler avec plusieurs locataires et comptes. "Au lieu de vous connecter et de vous déconnecter de différents locataires et comptes, vous pouvez désormais rester connecté à chacun d'entre eux et recevoir des notifications quel que soit celui que vous utilisez actuellement.

Plus intelligent

Alors que Microsoft a déjà annoncé sa fonction d'IA Copilot qui arrivera dans ses applications Office et Teams, l'entreprise souligne que Teams 2 sera "la base des expériences d'IA de prochaine génération, y compris celles que nous avons déjà annoncées".

Elle considère que l'intelligence artificielle accélère les flux de travail, aide à répondre aux questions dans les discussions, et bien plus encore.

Disponibilité

Microsoft a commencé à déployer la bêta de Teams 2 pour Windows hier soir avec des ressources d'administration spécifiques pour l'activer. La société indique qu'elle prévoit de publier la toute nouvelle version préliminaire de Teams pour Mac "plus tard dans l'année" et que le lancement public de la version 2 aura également lieu "plus tard dans l'année".



Qui utilise Teams parmi vous plutôt que Slack ? En perso ou pour le boulot ?