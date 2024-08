Après Apple, l'UE va obliger Microsoft à modifier Teams !

Après avoir obligé Apple à procéder à d'importants changements en Europe pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), l'Union européenne a pris pour cible Microsoft et Booking.com dans le cadre de ses enquêtes anti-monopolistiques. Étrangement, malgré les assauts répétés de Thierry Breton, commissaire européen, X d'Elon Musk n'est pas concerné.

Le modèle Apple

La loi DMA, votée à l'été 2022 avec la DSA, se base sur la taille du marché pour déterminer si une entreprise est suffisamment importante dans un domaine donné pour être qualifiée de « gardien ». Cela signifie qu'elle a une position suffisamment dominante sur un secteur pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues de ses concurrents potentiels.



Apple a été désigné comme « gatekeeper » en ce qui concerne l'App Store et son navigateur web Safari sur iPhone, puis récemment sur iPad. Le fabricant de l'iPhone a annoncé de nouvelles politiques pour se soumettre à la loi européenne, mais n'a pas encore convaincu les autorités de régulation qu'elle était en conformité avec l'ouverture aux App Store tiers, paiements alternatifs et autre émulateurs.

Microsoft également soumis à la DMA pour Teams

Microsoft, qui a inauguré les procès antitrust des géants technologiques dès 2001 aux États-Unis, a également été déclarée "coupable" en ce qui concerne son application de chat et de vidéoconférence sur le lieu de travail Teams.



Microsoft Teams a été lancée par l'entreprise en 2016 en tant que concurrent direct de Slack, après que la société de Redmond a décidé de ne pas acheter la société de chat. Il a ensuite décidé que Teams remplacerait à la fois Microsoft Classroom et Skype for Business.



La raison pour laquelle l'entreprise est aujourd'hui confrontée à une contestation antitrust est qu'elle a intégré Teams à Microsoft 365, ce qui signifie que des concurrents comme Slack peuvent difficiles proposer leurs services sur Windows. Cela rappelle la plainte de 2001 concernant Internet Explorer installé d'office.



Pour sa défense, Microsoft a proposé de dissocier Teams, mais il n'était pas certain que cela suffise à satisfaire les autorités de régulation.



En effet, le Financial Times affirme que l'UE a maintenant terminé son enquête et qu'elle est sur le point d'annoncer officiellement des accusations antitrust contre l'entreprise, malgré la "bonne volonté" de Microsoft.

Selon trois personnes au fait de la situation, la Commission européenne s'apprête à porter une accusation formelle [...].



Les personnes au fait de ces réflexions ont déclaré que les fonctionnaires de l'UE craignaient toujours que la société n'aille pas assez loin pour faciliter l'équité sur le marché. Les concurrents craignent que Microsoft ne rende Teams plus compatible avec son propre logiciel que les applications concurrentes. Ils s'inquiètent également de l'absence de portabilité des données, qui empêche les utilisateurs actuels de Teams de passer à d'autres applications.

Ni Microsoft ni l'UE n'ont souhaité faire de commentaires.

Booking.com aussi

Microsoft n'est pas seule, le site de réservation de voyages Booking.com a également été désigné comme « gatekeeper » et soumis à la DMA. Il a été accusé de présenter aux consommateurs des listes d'hôtels biaisées, en favorisant les offres qui génèrent les commissions les plus élevées pour l'entreprise, plutôt que celles qui offrent les meilleures conditions aux voyageurs.



On attend désormais l'officialisation de tout cela. À noter qu'Apple n'était pas seule condamnée, Google et Meta ont également des comptes à rendre concernant l'application de la loi DMA.