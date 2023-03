ChatGPT arrive sur Slack

Impossible pour le moment de connaître ses réelles compétences. Espérons qu'à son lancement, la fonctionnalité soit assez douée pour ne pas proposer des réponses étranges. Slack va bien évidemment travailler sur le sujet dans les mois et années à venir pour continuer à l'améliorer. Actuellement, une page web est disponible pour se joindre à la file d'attente qui permettra de tester en avant-première la bêta de ChatGPT Slack . À terme, Salesforce veut développer son projet Einstein GPT et ainsi proposer un service complet basé sur l'IA. Les premiers exemples évoqués sont les mails envoyés aux clients par des vendeurs, les réponses aux questions des clients ou encore la création rapide d'un contenu ciblé pour la partie marketing.

Salesforce, propriétaire de Slack, a annoncé il y a quelques heures que ChatGPT allait bientôt être intégré dans l'application. L'intelligence artificielle qui ne cesse de faire parler d'elle ces dernières semaines devrait vous aider à rédiger des réponses à vos collègues en quelques secondes. Comme le montre l'extrait vidéo du communiqué, il suffira de cliquer sur l'icône à trois points d'un message puis de sélectionner la case "créer une réponse". À partir de là, la magie de ChatGPT va opérer et proposer un message qui répond parfaitement au message initial. S'il vous convient, il ne restera plus qu'à cliquer sur envoyer.

