Microsoft atteint une valorisation record de 4 000 milliards de dollars

Microsoft vient de franchir un cap historique en atteignant une valorisation de 4 000 milliards de dollars, devenant la deuxième entreprise au monde à atteindre ce seuil. Même Apple n'a pas encore réussi cette prouesse boursière.

Microsoft devance Apple sur les marchés financiers

Microsoft a rejoint aujourd’hui le club très fermé des entreprises cotées dépassant les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, grâce à des résultats solides et une forte dynamique dans le cloud et l’intelligence artificielle. Ce seuil symbolique confirme la position dominante de Microsoft dans le secteur technologique.

Ce n’est pas une surprise, car Nvidia avait été la première entreprise à franchir ce seuil début juillet 2025, avant de confirmer officiellement cette valorisation quelques jours plus tard. Nvidia doit son succès à la demande mondiale croissante pour ses puces dédiées à l’intelligence artificielle, ce qui a fortement soutenu son cours en bourse.

Apple, de son côté, reste en embuscade avec une capitalisation située autour de 3 000 à 3 200 milliards de dollars à la mi-2025. Dès décembre dernier, la firme avait annoncé viser ce palier des 4 000 milliards, portée par ses projets dans l’intelligence artificielle et sa solidité financière.

Microsoft a pu franchir ce cap notamment grâce à la croissance impressionnante de sa plateforme cloud Azure et à ses investissements massifs dans l’intelligence artificielle, qui ont convaincu les investisseurs. Nvidia et Microsoft illustrent aujourd’hui parfaitement la domination croissante des technologies d’IA dans l’économie mondiale.

Apple pourrait rejoindre ce groupe très sélect dans les prochains mois, peut-être dès début 2026, si ses efforts en IA continuent de porter leurs fruits et que les conditions du marché restent favorables. Entre-temps, Nvidia et Microsoft montrent à quel point l’intelligence artificielle est devenue un moteur clé de la valorisation des géants technologiques.



Pour rappel, Apple était la première entreprise au monde à atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars en 2018. Elle était également devant les autres pour les 2 000 et 3 000 milliards en 2022. La voilà donc devancée en 2025 pour le palier suivant. Le flop d'Apple Intelligence est potentiellement un facteur de ce ralentissement.