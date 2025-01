ASUS NUC : un concurrent du Mac mini avec processeur AMD en préparation

ASUS continue de faire évoluer la gamme NUC, ces mini-PC autrefois exclusifs à Intel. Après avoir repris la division en 2023, le constructeur taïwanais semble prêt à franchir un nouveau cap en intégrant des processeurs AMD, comme le révèle un document de certification récemment découvert. Habituellement une gamme mineure, les mini-PC NUC pourrait devenir de appareils de premier ordre capables de concurrencer le Mac mini. En terme de puissance, c'est en tout cas la promesse des processeurs AMD Ryzen AI Max.

Un petit PC aux grandes ambitions

D'après les informations repérées par ComputerBase, ASUS préparerait un modèle NUC14LNS équipé d'un processeur AMD Ryzen AI Max 395+. Une première historique pour ces mini-ordinateurs qui n'avaient jusqu'alors connu que des puces Intel. Voilà encore un constructeur qui abandonne Intel, comme Apple qui avait elle aussi fait le choix de diversifier ses fournisseurs de processeurs en passant d'Intel à ses propres puces Apple Silicon.



La configuration s'annonce particulièrement musclée avec un processeur doté de 16 cœurs et 32 threads, capable d'atteindre 5,1 GHz en boost. Mais c'est surtout sa partie graphique intégrée qui impressionne : l'iGPU Radeon 8060S embarque 40 cœurs graphiques RDNA 3.5, une puissance qu'AMD affirme supérieure de 68% à une RTX 4070 pour ordinateur portable.

Un concurrent sérieux pour le Mac mini ?

Cette nouvelle machine pourrait venir directement concurrencer le Mac mini d'Apple sur le segment des mini-PC performants. Là où le Mac mini M4 Pro mise sur l'efficacité énergétique et l'écosystème Apple, ce NUC AMD viserait clairement les performances brutes avec son TDP configurable entre 45W et 120W. Le modèle est actuellement en phase de certification auprès du Bureau of Indian Standards, suggérant un lancement prochain, au moins sur le marché indien. ASUS n'a pas encore communiqué sur une éventuelle disponibilité mondiale, mais étant donné l'investissement dans ces certifications, il y a fort à parier que ce NUC nouvelle génération trouvera son chemin jusqu'à nos marchés.