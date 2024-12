Microsoft facilite le partage de fichiers entre iOS et Windows

Microsoft vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité majeure qui devrait ravir les utilisateurs d'iPhone possédant un PC Windows. Alors qu'Apple réserve son AirDrop à son écosystème, le géant de Redmond propose enfin une alternative crédible pour faciliter le partage de fichiers entre les deux plateformes.

Une solution d'envoi de fichiers simple et intuitive

La nouvelle fonctionnalité arrive via Phone Link, l'application Windows qui permet déjà de connecter son smartphone à son PC pour recevoir notifications et appels. Le processus se veut particulièrement simple : sur Windows, l'iPhone apparaîtra directement dans les options de partage, tandis que sur iOS, une extension "Link to Windows" sera disponible dans le menu de partage natif.



Pour en profiter, quelques prérequis techniques sont nécessaires :

Un iPhone sous iOS 16 ou supérieur

L'application Link to Windows (version 1.24112.73 minimum) installée sur l'iPhone

Phone Link (version 1.24112.89.0 minimum) sur Windows

Être inscrit au programme Windows Insider pour le moment

Un déploiement progressif pour tous les utilisateurs Windows

Microsoft a confirmé que cette fonctionnalité, actuellement en phase de test auprès des Windows Insiders, sera progressivement déployée à l'ensemble des utilisateurs de Windows 10 et 11. Les utilisateurs déjà appairés pourront activer le partage de fichiers en se rendant sur aka.ms/addAccount depuis leur PC, tandis que les nouveaux utilisateurs se verront proposer l'option lors de la configuration initiale.

Pour rappel, l'application Link to Windows est disponible gratuitement sur l'App Store. Cette annonce s'inscrit dans la stratégie plus large de Microsoft visant à améliorer l'intégration des appareils iOS dans l'écosystème Windows, une approche qui contraste avec celle plus fermée d'Apple.



